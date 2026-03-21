Mỹ nhân Việt nhuộm da nâu đón Hè: Xoài Non, Phương Ly dù đẹp vẫn gây tranh cãi

HHTO - Làn da ngăm trở thành trào lưu "đang lên" tại showbiz Việt. Hotgirl Xoài Non, Huyền 2K4, "Em Xinh" Phương Ly chuyển hướng hình tượng, kéo theo nhiều tranh luận từ netizen.

Làn da trắng sứ không tì vết từng được xem là tiêu chuẩn sắc đẹp phổ biển tại châu Á trong một thời gian dài. Cho tới khoảng ba năm gần đây, làn da ngăm bánh mật lên ngôi mạnh mẽ. Nhiều người đẹp V-Biz bắt đầu nhuộm da nâu, hướng đến hình tượng phóng khoáng. Tuy nhiên, không phải mỹ nhân nào cũng nhận về phản hồi tích cực.

Xoài Non là cái tên mới nhất gia nhập đường đua này. Trong chuyến du lịch biển đón Hè, Xoài Non gây chú ý khi xuất hiện với làn da "sẫm màu" trông thấy. Cô kết hợp lớp trang điểm tông nude, phụ kiện vàng gold tạo nên diện mạo sắc sảo.

Khán giả nhận xét hình ảnh mới cho thấy khía cạnh trưởng thành, mặn mà hơn của Xoài Non. Trong khi đó, một số ý kiến thể hiện sự tiếc nuối trước quyết định của bạn gái Gil Lê. Trước đó, Xoài Non nổi tiếng với hình tượng hot girl kẹo ngọt.

Khánh Huyền 2K4 - hot TikToker sở hữu 7,5 triệu followers cũng từng có bước chuyển hình tượng đáng chú ý vào khoảng đầu năm 2025. Hotgirl sinh năm 2004 bắt đầu thử nghiệm tanning (nhuộm da nâu), ăn mặc táo bạo hơn sau khi sinh con đầu lòng.

Gu thẩm mỹ Clean Girl có nguồn gốc từ Âu Mỹ được cho là giúp nàng hot girl này "lột xác" ấn tượng hơn. Tháng 2 vừa qua, Khánh Huyền 2K4 lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Tuy nhiên, ở một số sự kiện, khán giả nhận xét nữ KOL trông vẫn thiếu tự nhiên, phải "gồng mình" để theo đuổi hình tượng "vibe Tây" này.

Tương tự, Phương Ly từng được mệnh danh là "vợ quốc dân" tại showbiz Việt, hút lượng fan đông đảo nhờ hình ảnh trắng trẻo cùng phong cách âm nhạc nhẹ nhàng.

Phương Ly "lột xác" ngoạn mục ngay sau khi gameshow Em Xinh "Say Hi" kết thúc. Chủ nhân bản hit Vỗ Tay chuyển hướng sang phong cách táo bạo, phóng khoáng hơn với làn da ngăm rám nắng.

Diện mạo mới đầy cá tính của Phương Ly ở "chương hai" của sự nghiệp.

Sự thay đổi rõ rệt về phong cách, mang đậm tinh thần phương Tây của Phương Ly gây ra nhiều tranh luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối hình tượng cũ đã gắn liền với cô trong nhiều năm. Trong khi đó, các tín đồ thời trang khen ngợi tinh thần dám đổi mới, thử nghiệm của sao nữ sinh năm 1990.

