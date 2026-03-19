Dàn sao quốc tế chọn trang phục của NTK Lê Thanh Hòa tại các sự kiện đầu năm

HHTO - Loạt mỹ nhân quốc tế đồng loạt lựa chọn thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa khi xuất hiện tại các sự kiện danh giá. Mỗi sáng tạo không chỉ tôn vinh vẻ đẹp nữ tính mà còn thể hiện tinh thần hiện đại, sang trọng, giúp các ngôi sao tỏa sáng.

Anjali Bhimani nữ tính tại thảm đỏ South Asian Women in Film Brunch. Trên nền chất liệu crepe, thiết kế được xử lý bề mặt bằng kỹ thuật chạy ly nổi, tạo nên hiệu ứng ấn tượng trải dài khắp thân váy. Bên cạnh đó, kiểu dáng bubble mang đến cho Anjali Bhiman vẻ ngoài ngọt ngào và ấn tượng khi xuất hiện tại thảm đỏ. Anjali Bhimani là một nghệ sĩ đa tài hiếm có của Hollywood, người đã xây dựng sự nghiệp vững chắc trải dài từ sân khấu Broadway đến phim truyền hình.

Xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện danh giá Elton John AIDS Foundation's 33rd Annual Academy Awards Viewing Party, nữ diễn viên Natalie Alyn Lind đã lựa chọn một chiếc đầm dạ hội màu nude, được làm từ chất liệu vải tulle xuyên thấu. Thiết kế có phom dáng corset ôm sát phần thân trên, tôn lên vóc dáng thon gọn và đường cong mềm mại. Natalie Alyn Lind là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng ở Hollywood hiện nay.

Ariana Madix là một ngôi sao truyền hình thực tế, diễn viên và tác giả người Mỹ. Cô diện thiết kế có phần cổ chữ V sâu, eo váy được đính kết lấp lánh, tạo điểm nhấn sang trọng tại sự kiện Time Women of The Year.

Tại sự kiện 57th NAACP Image Awards, nữ diễn viên Lovie Simone đã thu hút mọi ánh nhìn khi sải bước trên thảm đỏ trong một thiết kế thuộc bộ sưu tập Golden Heritage của NTK Lê Thanh Hòa. Lovie Simone được khán giả nhớ đến qua vai diễn Zora Greenleaf trong series đình đám Greenleaf và vai chính Keisha Clark trong series Forever của Netflix (2025).

Gia Kim tỏa sáng trong thiết kế của Lê Thanh Hòa tại Unforgettable Gala. Thiết kế là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu crepe sang trọng và kỹ thuật draping tạo hình thành những cánh hoa mềm mại, mang đến vẻ đẹp thanh lịch cho nữ diễn viên. Gia Kim là nữ diễn viên đầy tài năng đã chinh phục khán giả toàn cầu qua vai diễn Sun-Ah trong series Netflix The Brothers Sun.

Arden Cho, một diễn viên của Hollywood, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua series Netflix Partner Track và vai diễn đình đám trong Teen Wolf cũng chọn một mẫu váy của NTK Lê Thanh Hoà tại Unforgettable Gala.

“Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi diện thiết kế của Lê Thanh Hòa trong một sự kiện gần đây tại Trung Quốc.