15 người đẹp nổi bật của cuộc thi Miss World Vietnam 2025 sau phần thi tranh biện

HHTO - Người đẹp Bản lĩnh - Head To Head Challenge là một trong những phần thi quan trọng tại Miss World Vietnam 2025 dựa trên format của cuộc thi Miss World. Từ 48 thí sinh, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 15 gương mặt nổi bật nhất.

Vòng đầu tiên của phần thi phụ Người đẹp Bản lĩnh - Head To Head Challenge đã diễn ra với sự tranh tài của Top 48 thí sinh Miss World Vietnam 2025. Đây là thử thách quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi, nơi các cô gái thể hiện quan điểm, tư duy và cá tính của mình thông qua những chủ đề được Ban tổ chức đưa ra.

Không chỉ là thử thách về tư duy, khả năng giao tiếp và lập luận, Người đẹp Bản lĩnh - Head To Head Challenge còn là cơ hội để các cô gái chia sẻ câu chuyện cá nhân, góc nhìn về cuộc sống cũng như những dự án, giá trị tích cực mà họ mong muốn lan tỏa đến cộng đồng.

Trong vòng thi đầu tiên, 48 thí sinh được chia thành 8 nhóm và lần lượt bốc thăm các chủ đề gồm: Giá trị của danh hiệu Hoa hậu, Lòng nhân ái trong cuộc sống, Vẻ đẹp của Việt Nam, Áo dài hay Phở Việt Nam?, Tự hào trong em, Sắc đẹp vì mục đích cao cả, Tuổi trẻ và con đường, Nói hay hay làm giỏi. Mỗi thí sinh có 3 phút để trình bày quan điểm và thể hiện góc nhìn cá nhân trước Ban Giám khảo.

Phần thi đã mang đến nhiều câu chuyện chân thành và những chia sẻ đầy cảm xúc từ các thí sinh. Bên cạnh những câu chuyện cá nhân, các thí sinh cũng mang đến nhiều góc nhìn đa chiều cùng thông điệp tích cực về trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng và xã hội, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Sau quá trình đánh giá, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 15 cái tên nổi bật nhất bước vào vòng thi thứ hai, gồm Trần Thị Phương Linh (284), Nguyễn Hà Ngọc Minh (011), Nguyễn Đặng Khả Trâm (150), Vũ Thuỷ Tiên (010), Lê Phương Khánh Như (168), Lê Phương Quyên (255), Trần Thị Kiều Anh (055), Nguyễn Cao Hiếu Lam (203), Ngô Thị Kiều Anh (193), Phan Hải Như (151), Phùng Thị Diệu Linh (404), Phan Phương Oanh (211), Huỳnh Tuyết Duy (116), Lê Ngọc Như Quỳnh (079) và Nguyễn Thanh Hằng (082).

Thí sinh chiến thắng phần thi phụ Người đẹp Bản lĩnh - Head To Head Challenge sẽ tiến thẳng vào Top 20 chung cuộc của Miss World Vietnam 2025.