Paris Fashion Week 2026: "Bộ tứ" BLACKPINK đột phá, ai nhận đãi ngộ khủng nhất?

HHTO - Trở lại Paris Fashion Week sau hơn 6 tháng, "bộ tứ" BLACKPINK có phần thể hiện tiến bộ, ấn tượng hơn hẳn. Thành viên nào dẫn đầu chỉ số truyền thông, có diện mạo đặc sắc nhất?

"Chị cả" Jisoo là thành viên BLACKPINK mở màn tại Paris Fashion Week mùa Thu Đông 2026. Nàng thơ lâu năm của nhà mốt vẫn là tâm điểm của sự kiện, hưởng đãi ngộ đáng mơ ước. Giọng ca Flower được đón tiếp bởi bà Mathilde Favier - Giám đốc quan hệ công chúng Dior, ngồi hàng ghế đầu cùng hàng loạt lãnh đạo tập đoàn LVMH.

Trong ngày trở lại Paris, Jisoo BLACKPINK chọn tông màu đen quen thuộc. Thiết kế đầm xuyên thấu "nửa kín nửa hở" hiện chưa tìm được "tung tích" trên các sàn diễn. Tín đồ thời trang phỏng đoán mẫu váy nằm trong BST chưa ra mắt hoặc là thiết kế may đo riêng cho nữ idol. Netizen nhận xét Jisoo BLACKPINK có tạo hình an toàn nhưng vẫn tỏa sáng nhờ khí chất rạng rỡ, lối make-up mắt khói tiết chế vừa vặn.

Rosé BLACKPINK từng có lần xuất hiện nhiều ồn ào ở show Xuân Hè 2026 Saint Laurent. Trở lại sau 6 tháng, nữ đại sứ toàn cầu nhận phản hồi tích cực.

Rosé BLACKPINK nổi bật trên hàng ghế đầu trong mẫu váy trễ vai tông màu xanh ngọc.

Phần lớn các khách mời lăng xê trang phục từ BST Xuân Hè 2026 của thương hiệu với tông màu trầm. Chiếc đầm rực rỡ của Rosé BLACKPINK không thuộc BST này, cũng chưa được bắt gặp trên sàn diễn trước đây.

Tài khoản Instagram của một stylist làm việc tại studio VIP của Saint Laurent chia sẻ hình ảnh thiết kế này. Theo đó, nhiều khả năng đây là bộ cánh dành riêng cho Rosé hoặc nằm trong BST chưa công bố của nhà mốt.

Jennie BLACKPINK "giữ chuỗi" 9 năm liên tiếp ngồi hàng ghế đầu tại show Chanel. Tại show diễn Thu Đông 2026, IT Girl xứ Hàn xuất hiện với diện mạo táo bạo nhất lịch sử dự Paris Fashion Week của mình.

Nữ đại sứ lăng xê thiết kế từ BST Métiers d’Art 2026, ra mắt tại New York (Mỹ) hồi tháng 12/2025. So với phiên bản runway, Jennie BLACKPINK lược bỏ chiếc áo khoác da đỏ dài. Cô tự tin sải bước cùng bộ đồ lưới đính kết hạt cườm, bên trong là set bra, quần short ôm sát.

Bộ cánh phối bởi stylist Sam Woolf được khen giúp Jennie BLACKPINK tỏa sáng, trông sống động giữa không gian "công trường" Chanel về đêm.

"Em út" Lisa là thành viên BLACKPINK "kết màn" tại Paris Fashion Week Thu Đông 2026. Nữ đại sứ người Thái chọn bộ cánh kín đáo, sang trọng ở lần thứ 5 dự show Louis Vuitton.

Đáng chú ý, các thiết kế đều thuộc kho đồ lưu trữ của thương hiệu. Chiếc áo có phần khóa xẻ eo phối da có "tuổi đời" 10 năm. Trong khi đó, quần da thuộc BST Thu Đông 2023, thắt lưng của BST Thu Đông 2024.

Lisa là idol K-Pop duy nhất được tạp chí Harper’s BAZZAR gọi tên trong danh sách Top 25 người nổi tiếng có tạo hình ấn tượng nhất Paris Fashion Week 2026.

Đây là lần thứ 2 Lisa khai thác kho di sản của thương hiệu cho outfit dự show. Động thái cho thấy vị thế đặc biệt của nàng thơ Lisa đối với Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière.

Giới chuyên môn khen ngợi phong cách của "bộ tứ quyền lực" BLACKPINK trong mùa Paris Fashion Week mới nhất.

Dàn nữ đại sứ có chiến lược thông minh nhằm mang tới diện mạo vừa phù hợp tinh thần thương hiệu, vừa "tạo sóng" thảo luận. Việc Rosé và Jisoo được ưu ái mặc thiết kế riêng hay Lisa "mở khóa" kho lưu trữ cũng phản ánh mức độ "cưng chiều" của thương hiệu dành cho các nàng thơ.

Thống kê từ đơn vị Onclusive cho thấy cả bốn "mảnh" BLACKPINK đều lọt vào BXH Top 25 người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội trong Paris Fashion Week Thu Đông 2025. Rosé dẫn đầu BLACKPINK với 1,77% chỉ số SOV (Share of Voice), đưa Saint Laurent lọt vào Top 8 thương hiệu có sức ảnh hưởng nhất mùa.

Jisoo đứng ở vị trí thứ 16, đạt chỉ số SOV 0,6%. Tương tự, Lisa cũng tạo ra 0,6% SOV, xếp thứ 19. Jennie dừng chân ở vị trí thứ 22 (0,4% SOV).