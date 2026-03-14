Các nàng thơ Pháp mặc gì khi không muốn bị chú ý, nhưng vẫn trông thật xinh?

Ái Phương
HHTO - Có những ngày cần xuất hiện khiêm tốn, không quá gây chú ý nhưng vẫn phải xinh đẹp. Đó là lúc học lỏm cách chọn trang phục của các tín đồ thời trang Paris, vốn luôn kiều diễm mà không làm lóa mắt.

Chiếc áo phông trắng hoàn hảo

Một chiếc áo thun trắng ôm sát nhưng không bó chặt giúp các nàng tôn lên vóc dáng và những món trang sức thanh mảnh. Áo thun trắng sẽ phát huy tối đa vẻ đẹp của nó dưới một chiếc khoác cardigan cổ điển, kể cả khi bạn cởi ra và cột nó trên vai.

Chiếc áo thun trắng hoàn hảo không chỉ hợp với mọi kiểu quần váy, mà nó còn nâng tầm mọi thứ, giúp bạn có thể tự tin ở bất kỳ đâu.

Áo sơ mi đơn giản

Một chiếc áo sơ mi rộng rãi, thoải mái, không quá ôm cơ thể sẽ gợi lên một vẻ thờ ơ, nhưng thật ra được cân nhắc kỹ lưỡng, thể hiện qua việc được là phẳng phiu. Khi mặc bên dưới một chiếc áo len crop top hơi ngắn, nó tạo ra một bản phối trẻ trung, tinh nghịch. Khi mặc cùng váy maxi thì nữ tính, dịu dàng. Phối cùng đồ jeans hoặc quần/váy da thì mang hơi hướng sang trọng, tạo ấn tượng về một cô gái trưởng thành.

Áo len cổ lọ

Một chiếc áo len cổ lọ tốt sẽ hoàn thành vai trò giữ ấm và làm nổi bật khuôn mặt của bạn. Nên đầu tư loại chất liệu len tốt để có thể mặc vài lần mà không bị xù lông và trên hết là ưu tiên những màu sắc trung tính.

Áo len bản chất đã có vẻ sang trọng và chỉn chu, vì vậy các cô gái Pháp luôn tin tưởng chúng. Kể cả những ngày tóc không hoàn hảo, hay trang điểm qua loa, vẻ ngoài của họ vẫn duyên dáng và thu hút.

Quần jeans ống đứng

Quần jeans cổ điển là item gắn liền với phong cách Parisian. Chúng khiến đôi chân trông dài hơn và càng hoàn hảo khi phối cùng bốt cổ ngắn, giày thể thao, tạo sự thoải mái trong mỗi bước đi.

Quần jeans ống đứng, cạp cao rất dễ kết hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Từ hiện đại đến style đồng quê, từ nghiêm túc đến gợi cảm. Chỉ cần thay đổi kiểu áo, bạn dễ dàng biến hóa vẻ ngoài của mình để không nhàm chán.

