Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Jisoo thay 250 bộ đồ trong Boyfriend On Demand, đâu là tạo hình đỉnh nhất?

Thu Trang

HHTO - Jisoo xác nhận đã thay khoảng 250 bộ đồ trong "Boyfriend On Demand" (Bạn Trai Theo Yêu Cầu). Từ những set đồ thanh lịch đến loạt outfit "đăng nhập hệ thống" sang chảnh, tạo hình nào được fan ưng nhất?

Boyfriend On Demand đang là bộ phim dẫn đầu bảng phim thịnh hành (daily) trên Netflix Hàn Quốc với sự tham gia của Jisoo cùng dàn "mỹ nam" đình đám như Seo In Guk, Kim Sung Cheol, Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon, Lee Jae Wook... Trong phim, Jisoo vào vai nữ chính Mi Rae. Cô sử dụng dịch vụ hẹn hò giả tưởng, nơi người dùng có thể bước vào thế giới ảo để trải nghiệm những mối quan hệ lãng mạn được "thiết kế sẵn".

hc2b11nwaaac0zm.jpg
Không chỉ gây tò mò bởi nội dung mang màu sắc giải trí, nhẹ nhàng, bộ phim còn khiến khán giả mong chờ vì những màn "lên đồ" của Jisoo trong từng tập phim.

Mỗi lần đăng nhập, Mi Rae lại trở thành nữ chính trực tiếp trải nghiệm cốt truyện, theo đó, phong cách và trang phục của cô cũng thay đổi liên tục. Đồ đi làm đời thường của Jisoo cũng được đầu tư. 10 tập phim, Jisoo không mặc trùng bộ nào. Tại buổi họp báo ra mắt, cô tiết lộ cô đã diện tới 250 bộ trang phục, cho thấy độ đầu tư "không phải dạng vừa".

Với tư cách đại sứ toàn cầu của hai thương hiệu xa xỉ Dior và Cartier, Jisoo cũng khéo léo lồng ghép các thiết kế của những nhà mốt này để phù hợp với bối cảnh và tính cách của Mi Rae trong từng phân cảnh.

g-eg39za4aed8n9.jpg
z7621146090744-b254bb44371b37818bc86583e2f7f9bb.jpg
z7621150265779-3417e47e3e34d0e88c5210c18e9bccf2.jpg
z7621154347238-98d21b0d830c7390ccb846fdbad6f063.jpg
Từ trang phục, kính mát, túi xách Dior đến loạt phụ kiện như nhẫn, vòng tay, hoa tai Cartier, tất cả đều được "trang bị" khéo léo cho Jisoo mỗi lần nhập vai khi Mi Rae được "lên đồ" hẹn hò "chanh sả" trong thế giới ảo.

Bên cạnh hai thương hiệu này, Jisoo còn xuất hiện trong nhiều thiết kế may đo cao cấp (haute couture) đến từ Marchesa, KIMHĒKIM hay SHUSHU/TONG. Những bộ váy cầu kỳ, nữ tính này đặc biệt phù hợp với các phân cảnh Mi Rae bước vào thế giới ảo. Bởi cô được xây dựng sở hữu một căn phòng có cả gian phòng chứa đồ khổng lồ cũng như thiết lập hẹn hò với "tổng tài" quẹt thẻ không cần nhìn giá.

hc41idtauaaosxq.jpg
jisoo-dress-white.jpg
hddg7-2amaal3he.jpg

Không phải tạo hình thật "lồng lộn", những look được "thả tim" nhiều nhất của Jisoo trong Boyfriend on Demand lại đến từ outfit đơn giản, điển hình như chiếc váy trắng dài cô luôn mặc khi "đăng nhập" vào hệ thống hay chiếc váy hoa xanh mặc đi biển lúc gặp "bạn trai 901". Tạo hình lên trực thay đi hẹn hò với "tổng tài cờ-ring" Choi Si Woo và chiếc váy kẻ sọc ngang lần đầu tiên gặp Gu Yeong Il cũng được "bắn tim" nhiều trên mạng xã hội.

z7620970128464-ba28f472083eb63b7a4b1b4a28c1daf8.jpg
z7620970740705-9052d8a026ccbd61414ef6f868d8b550.jpg
Chất liệu tweed cũng được Jisoo ưu ái lựa chọn nhiều lần, mang đến vẻ thanh lịch và cổ điển cho nhân vật Mi Rae.
z7620963501028-8101b969774885bc0ecd9addae60e633.jpg
z7620964030552-300580d139da454cc149c30fac56d832.jpg
z7620964851754-b9a93055ab19effaad1a33a28da16082.jpg
z7620967581947-76f3ec457d367f437e4897fc5442ba03.jpg
z7620968451793-c6fc907abf21550dcd004917480b02c8.jpg
z7620968915486-8e68b3150d915936d8163f252cafb8f2.jpg
Thời trang Thu - Đông của Jisoo cũng ghi điểm với loạt outfit chất liệu len ấm áp.

Bên cạnh những bộ cánh xa xỉ trị giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, khán giả cũng có thể tìm thấy nhiều gợi ý phối đồ gần gũi từ phong cách đời thường, đi làm của PD Mi Rae. Cô thường diện áo len họa tiết, cardigan, tweed hay những set trang phục công sở đơn giản nhưng thanh lịch, dễ ứng dụng. Nhiều thiết kế đến từ các thương hiệu tầm trung nội địa như LYNN, LÍNE, Khaite, Andyou, ROLAROLA, Self-Portrait, DAZE DAYZ... góp phần tạo nên hình ảnh trẻ trung và gần gũi hơn cho nhân vật.

fb-cover.jpg
#Jisoo #Jisoo outfit #thời trang #Dior #Cartier #Boyfriend On Demand

Xem thêm

Cùng chuyên mục