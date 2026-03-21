Ngày hội Tiến bước lên Đoàn, lan tỏa nhiệt huyết tuổi trẻ của trường THCS Ngô Sĩ Liên

HHTO - Ngày 20/3, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Ngày hội Tiến bước lên Đoàn” sôi nổi, ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ nhà trường nhân dịp chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Không khí ngày hội diễn ra rộn ràng với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo học sinh tham gia và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong Tháng Thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được hòa mình vào hàng loạt hoạt động nổi bật như trò chơi dân gian, hội chợ Vòng Tay Bè Bạn, hội trại, các nội dung thể thao sôi động và trải nghiệm công nghệ AI hướng tới tương lai.

Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi bổ ích, tăng cường tinh thần đoàn kết mà còn giúp các em phát huy khả năng sáng tạo, tư duy công nghệ và kỹ năng làm việc tập thể. Qua đó, ngày hội thực sự trở thành dịp để học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sức trẻ của mình.

Màn nhảy flashmop và xếp số 95 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn đặc biệt trong buổi chiều là chương trình “Học sinh Thanh lịch” dành cho học sinh khối 9. Cuộc thi quy tụ 13 cặp thí sinh, gồm 26 gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 2.000 đội viên toàn trường.

Với sự tự tin, duyên dáng và tài năng, các thí sinh đã cùng nhau trải qua 4 phần thi gồm: trang phục truyền thống, tài năng, trang phục tự chọn và ứng xử dành cho 5 cặp đôi xuất sắc nhất. Mỗi phần thi đều mang đến những sắc màu riêng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp học đường, sự năng động, trí tuệ và nét thanh lịch của học sinh THCS Ngô Sĩ Liên.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các tập thể và thí sinh xuất sắc:

Giải Đặc biệt thuộc về cặp thí sinh Nguyễn Đường Quốc Minh và Lê Phương Bảo Ngọc đến từ lớp 9A2.1.

Giải Nhất được trao cho lớp 9A4 với cặp thí sinh Nguyễn Thanh Mai và Trần Quang Minh.

Giải Nhì thuộc về các lớp 9A2, 9A8 và 9A9 - Giải Ba được trao cho cặp thí sinh đến từ các lớp 9A3, 9A6 và 9A12.

Bên cạnh đó, nhiều giải phụ như Tài năng nhất, Trang phục truyền thống đẹp nhất, Ứng xử hay nhất hay Ý tưởng sáng tạo nhất cũng góp phần ghi nhận nỗ lực và dấu ấn riêng của từng cặp thí sinh.

Khép lại, “Ngày hội Tiến bước lên Đoàn” năm 2026 đã để lại dư vị đẹp trong lòng thầy cô và học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Chương trình không chỉ tạo nên một ngày hội tuổi trẻ đầy sắc màu mà còn tiếp thêm động lực để các em, đặc biệt là học sinh lớp 9, tiếp tục tự tin, bản lĩnh, nỗ lực học tập và chinh phục kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.