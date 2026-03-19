Bộ GD&ĐT chính thức chốt lịch đăng ký, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 với các mốc thời gian quan trọng từ đăng ký dự thi đến công bố kết quả, giúp thí sinh chủ động trong quá trình chuẩn bị.

Thí sinh đăng ký dự thi từ tháng 4, tập dượt trước khi đăng ký chính thức

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến kết hợp với nộp hồ sơ tại các đơn vị đăng ký.

Dự kiến trong tháng 4/2026, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi chính thức. Trước đó, các thí sinh sẽ được tổ chức đăng ký thử trên hệ thống nhằm làm quen với quy trình, hạn chế sai sót khi nhập thông tin.

Sau thời gian đăng ký, các đơn vị sẽ tiến hành rà soát, chỉnh sửa dữ liệu và chốt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra đầu tháng 6, sớm hơn các năm trước

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 - 12/6/2026, thí sinh làm thủ tục dự thi trước đó 1 ngày.

So với những năm gần đây, thời điểm này sớm hơn khoảng hai tuần. Thí sinh sẽ tham gia 4 bài thi gồm Ngữ văn (sáng 11/6), Toán (chiều 11/6), 2 môn thi tự chọn (sáng 12/6, mỗi môn 50 phút). Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm.

Kỳ thi vẫn được tổ chức trong khoảng 2 ngày với lịch thi chi tiết từng môn sẽ được công bố chính thức. Công tác coi thi, chấm thi và giám sát tiếp tục được siết chặt nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng.

Công bố kết quả vào tháng 7, phục vụ xét tốt nghiệp và tuyển sinh

Sau khi hoàn thành kỳ thi, dự kiến kết quả sẽ được công bố vào 8h sáng ngày 1/7/2026. Ngay sau đó, các địa phương sẽ tiến hành xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh theo quy định.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn trong thời gian cho phép. Điểm thi đồng thời là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong quá trình xét tuyển.

Việc công bố sớm lịch thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được kỳ vọng giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, đồng thời giảm áp lực trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.