Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Bộ GD&ĐT chính thức chốt lịch đăng ký, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Linh Lê

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 với các mốc thời gian quan trọng từ đăng ký dự thi đến công bố kết quả, giúp thí sinh chủ động trong quá trình chuẩn bị.

Thí sinh đăng ký dự thi từ tháng 4, tập dượt trước khi đăng ký chính thức

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến kết hợp với nộp hồ sơ tại các đơn vị đăng ký.

Dự kiến trong tháng 4/2026, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi chính thức. Trước đó, các thí sinh sẽ được tổ chức đăng ký thử trên hệ thống nhằm làm quen với quy trình, hạn chế sai sót khi nhập thông tin.

Sau thời gian đăng ký, các đơn vị sẽ tiến hành rà soát, chỉnh sửa dữ liệu và chốt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra đầu tháng 6, sớm hơn các năm trước

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 - 12/6/2026, thí sinh làm thủ tục dự thi trước đó 1 ngày.

So với những năm gần đây, thời điểm này sớm hơn khoảng hai tuần. Thí sinh sẽ tham gia 4 bài thi gồm Ngữ văn (sáng 11/6), Toán (chiều 11/6), 2 môn thi tự chọn (sáng 12/6, mỗi môn 50 phút). Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm.

Kỳ thi vẫn được tổ chức trong khoảng 2 ngày với lịch thi chi tiết từng môn sẽ được công bố chính thức. Công tác coi thi, chấm thi và giám sát tiếp tục được siết chặt nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng.

xettuyen1-1745291271540490476021-17458403982311061437824.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Công bố kết quả vào tháng 7, phục vụ xét tốt nghiệp và tuyển sinh

Sau khi hoàn thành kỳ thi, dự kiến kết quả sẽ được công bố vào 8h sáng ngày 1/7/2026. Ngay sau đó, các địa phương sẽ tiến hành xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh theo quy định.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn trong thời gian cho phép. Điểm thi đồng thời là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong quá trình xét tuyển.

Việc công bố sớm lịch thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được kỳ vọng giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, đồng thời giảm áp lực trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

hht1477-coverfb.jpg
