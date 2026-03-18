Công bố lịch Chung kết quốc gia cuộc thi VSAR 2025-2026, gia hạn đăng ký đến 15/4

HHTO - Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) vừa thông báo kế hoạch tổ chức Vòng Chung kết quốc gia năm học 2025-2026 vào ngày 10/5/2026 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hà Nội.

Đồng thời, thời gian đăng ký tham gia hai nội dung “Robot phát triển năng lượng tái tạo” và “Tên lửa nước khám phá vũ trụ” (thuộc Giải Vô địch Quốc gia) được gia hạn đến hết ngày 15/4/2026 nhằm tạo thêm điều kiện cho học sinh trên cả nước tham gia.

Cuộc thi VSAR được tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do Báo Tiền Phong phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các đơn vị công nghệ và giáo dục triển khai, với mục tiêu thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và phát triển các sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robotics.

Ngay sau khi được phát động và công bố thể lệ, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh và phụ huynh trên cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã tiếp nhận đăng ký của gần 3.000 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo Ban Tổ chức, việc gia hạn thời gian đăng ký đến ngày 15/4/2026 giúp các nhà trường, câu lạc bộ STEM và học sinh có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ dự thi, chuẩn bị mô hình, thiết bị và sản phẩm công nghệ theo yêu cầu của từng nội dung thi đấu.

Sau giai đoạn tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, các đội thi đạt kết quả tốt sẽ được lựa chọn tham dự Vòng Chung kết quốc gia. Tại đây, các đội thi sẽ trực tiếp vận hành robot, trình diễn và thi đấu các nội dung kỹ thuật theo quy định của Ban Tổ chức.

Vòng Chung kết quốc gia VSAR năm học 2025-2026 cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), góp phần tạo sân chơi khoa học, công nghệ bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng và học sinh trên cả nước.

Ban Tổ chức cho biết đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho vòng chung kết, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ tốt nhất cho các đội thi về tham dự tại Hà Nội.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ và tinh thần sáng tạo trong học sinh; đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội trong các lĩnh vực STEM, trí tuệ nhân tạo và robotics, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước trong kỷ nguyên số.

Thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức tiếp tục cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của VSAR trong thời gian tới.