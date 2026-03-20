Sôi động Tháng Thanh Niên: Thư viện ở trường trở thành "điểm hẹn chữa lành"

HHT - Nhiều thư viện trường teen giờ đây đã thiết kế thêm các góc trải nghiệm nhẹ nhàng, sáng tạo và đầy cảm hứng. Không chỉ là nơi đọc sách, đây còn là nơi teen có thể thư giãn, kết nối cùng bạn bè.

Góc nhỏ xinh - “chill” hết mình

Tại thư viện trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều (Hà Nội) có một góc nhỏ xinh, yên bình ngay từ tên gọi: Góc Đan yên. Chỉ là một không gian nhỏ với những cuộn len đủ màu sắc, sách hướng dẫn đan móc và vài chiếc ghế êm nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên sức hút riêng.

Ảnh: LTV Library.

Không áp lực điểm số, ở Góc Đan yên chỉ có những đôi tay tỉ mỉ, những ánh mắt chăm chú, vài ba câu chuyện phiếm và cảm giác thư giãn sau giờ học. Hoạt động tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh tế ấy có thể giúp chúng mình giải tỏa stress, tăng khả năng tập trung và rèn tính kiên nhẫn hơn.

Ảnh: LTV Library.

Không cần khéo tay hay có năng khiếu thủ công, chỉ cần kiên nhẫn từng chút một là teen đã có thể tự tay làm nên một món đồ kỷ niệm cho riêng mình, hoặc món quà nhỏ xinh dành tặng bạn bè, người thân. Nhịp đan chậm rãi tựa như một giai điệu nhẹ nhàng thư thái cho tâm hồn, đồng thời khơi gợi khả năng sáng tạo, bảo sao teen Lương Thế Vinh lại yêu thích Góc Đan yên đến thế!

Góc trưng bày - góc cảm hứng

Tại khu vực trưng bày của thư viện trường THPT chuyên Sơn Tây (Hà Nội), các hoạt động giới thiệu sách theo chủ đề luôn mang đến những trải nghiệm thú vị cho teen mỗi khi ghé qua. Tùy theo từng tháng, “triển lãm” sách của thư viện sẽ mang một chủ đề riêng như mùa Xuân, gia đình, kỹ năng sống...

Ảnh: Thư viện THPT chuyên Sơn Tây.

Những đầu sách được tuyển chọn kỹ và sắp xếp gọn gàng theo từng nhóm nội dung, giúp người đọc dễ dàng tìm được cuốn phù hợp với sở thích và nhu cầu. Đặc biệt, hoạt động còn có sự đồng hành của CLB sách trường THPT chuyên Sơn Tây, nhờ vậy mà “khách tham quan” đến với “triển lãm” còn có dịp được các “hoa tiêu” giới thiệu nhanh những cuốn sách hay, bật mí điểm thú vị và gợi ý lựa chọn sách theo từng gu đọc nữa đó!

Ảnh: Thư viện THPT chuyên Sơn Tây.

Thay vì chỉ đứng chọn sách trên kệ như thư viện truyền thống, teen có thể đi dạo quanh từng khu, dừng lại tìm sách ở nhóm chủ đề mình thích. Trải nghiệm giống như tham quan một gallery tri thức, vừa nhẹ nhàng vừa truyền cảm hứng.

Xe thư viện lưu động lan tỏa văn hóa đọc

Không gian đọc đôi khi chỉ cần thay đổi vị trí là đã mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Tại trường THPT Yên Mô B (Ninh Bình), hoạt động xe thư viện lưu động đã biến sân trường thành một điểm đọc sách mở đầy sức hút. Hàng trăm đầu sách đa dạng thể loại từ văn học, lịch sử đến khoa học và kỹ năng sống được chuyên chở tới sân trường, sắp xếp gọn gàng để teen dễ dàng tìm hiểu và lựa chọn.

Ảnh: Thư viện Trường THPT Yên Mô B.

Ảnh: Thư viện Trường THPT Yên Mô B.

Không cần bước vào phòng đọc quen thuộc, chỉ cần đi ngang qua là đã có thể dừng lại lật mở vài trang sách, xem thử nội dung hoặc thảo luận với bạn bè về một cuốn sách hay. Khi xe thư viện lưu động xuất hiện ngay trong sân trường thân quen, việc tiếp cận sách cũng trở nên tự nhiên hơn, từ đó giúp lan tỏa văn hóa đọc trong môi trường học đường. Việc đọc sách khi đó không còn là hoạt động cá nhân lặng lẽ mà trở thành trải nghiệm chung đầy hứng khởi. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc như vậy lại là điểm khởi đầu cho thói quen đọc sách lâu dài.