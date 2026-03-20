Bộ GD&ĐT chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 sớm hơn 2 tuần

Hoàng Yến

HHTO - Mới đây, Bộ GD&ĐT chính thức chốt lịch thi kèm các cột mốc thời gian liên quan đến công tác thủ tục và dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc công bố sớm giúp các thí sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

Đáng lưu ý, nếu những năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT thường diễn ra vào cuối tháng 6, thì năm nay, Bộ GD&ĐT đã dời sớm hơn khoảng hai tuần. Việc điều chỉnh lịch thi sớm hơn so với mọi năm được kỳ vọng sẽ giúp làm giảm áp lực ôn tập cho các thí sinh.

Cụ thể, chiều 10/6, thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi. Đây là thời điểm để các thí sinh được đính chính những thông tin cá nhân (nếu có sai sót) và nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi cho những ngày tiếp theo.

Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh.

Hai ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào 11 và 12/6. Trong đó, ngày 11/6 dành cho hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán; ngày 12/6 dành cho các môn tự chọn.

Sáng 11-6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong tổng thời gian 90 phút.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành các bài thi tự chọn theo đăng ký cá nhân trước đó. Hai môn thi sẽ được tổ chức liên tiếp trong cùng buổi sáng, mỗi môn kéo dài 50 phút.

Ngày 13/6 là lịch dự phòng.

Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Trước thông tin về lịch thi năm nay, nhiều thí sinh không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, lo lắng, song cũng thể hiện sự chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Hoàng Yến
#tốt nghiệp #học sinh #thí sinh #2k8 #teen #học đường #thi cử #học tập

