TP.HCM: Tiểu học Lương Thế Vinh - ngôi trường ven biển đầy ắp yêu thương

HHT - Tiếng cười rộn ràng giờ ra chơi, những trò chơi tuổi thơ giản dị và ánh mắt háo hức mỗi ngày đến lớp, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TP.HCM) đang từng ngày nuôi dưỡng niềm vui đến trường của teen vùng biển xã Long Hải.

“Trường học hạnh phúc” ven biển

Nằm tại xã biển Long Hải với vỏn vẹn 16 lớp học cho khoảng 520 học sinh, dù không hiện đại như những ngôi trường khác, nhưng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh chưa bao giờ vắng tiếng cười nói của cư dân trường.

Ngôi trường hạnh phúc tại vùng biển xã Long Hải.

Không cần sân chơi rộng lớn với đầy các xích đu, giờ ra chơi của học sinh Trường Lương Thế Vinh được “lấp đầy” bởi những bước chân nhỏ xíu chạy dọc hành lang, những nhóm bạn tụm lại dưới ghế đá tâm sự tuổi hồng.

Trường học trở thành ngôi nhà thứ hai, gắn kết bạn bè.

Ở ngôi trường ven biển này, thầy cô có thể gọi tên từng bạn học sinh. Chính sự gần gũi ấy khiến Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi mỗi ngày đến lớp không chỉ để học tập mà còn để gặp gỡ bạn bè và “cập nhật” thông tin về thế giới.

Niềm vui giản đơn từ những điều quen thuộc

Niềm vui của học sinh trường cũng giản đơn như chính cuộc sống xã Long Hải. Những trò chơi tuổi thơ như vẽ tranh cát, ném vòng, lựa đậu… khiến cả sân trường miền biển rộn ràng hơn bao giờ hết. Học sinh trường hào hứng thi nhau xếp thành hàng và ra sức “nhắc bài” khi tới lượt chơi của bạn mình. Những phần thưởng nhỏ như gói snack nhỏ hay túi kẹo dẻo đầy sắc màu cũng đủ làm tween cười tít mắt.

Các bạn học sinh Trường Lương Thế Vinh say mê với trò chơi lựa đậu.

Ngay khi tiếng trống báo hiệu giờ vào học vang lên, nhiều bạn vẫn còn đứng ngoài ban công lớp học vẫy tay tạm biệt những vị khách. Giờ ra chơi đơn giản nhưng vẫn đổi lại được niềm vui lớn với các bạn học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Các bạn học sinh vẫy tay chào tạm biệt các vị khách.

Ước mơ lớn từ ngôi trường nhỏ

Phía sau những tiếng cười trong trẻo ấy là cuộc sống còn nhiều vất vả. Phần lớn các bạn học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh lớn lên trong những gia đình lao động ven biển, khi mặt trời còn chưa “thức dậy” thì người dân Long Hải đã rộn ràng tiếng máy tàu chuẩn bị ra khơi cho những mẻ cá lớn, nên học sinh trường cũng phải học cách tự lập bằng việc tự đi bộ đến trường dù gần hay xa. Tan học, các bạn lại trở về nhà phụ giúp việc nhà, trông em hoặc làm những công việc vừa sức.

Những ước mơ đa màu sắc của học sinh trường Lương Thế Vinh.

Ngày dài nối tiếp ngày dài nhưng việc học chưa bao giờ bị bỏ quên. Buổi tối, dưới ánh đèn tờ mờ bên bàn học nhỏ, những nét chữ và những trang bài tập được các bạn nhỏ nắn nót viết cẩn thận. Chính từ những nỗ lực âm thầm ấy, các bạn học sinh Trường Lương Thế Vinh đã mang về cho ngôi trường nhỏ nhiều thành tích khiến thầy cô không khỏi “nở mũi”.

Từ một ngôi trường ven biển còn nhiều thiếu thốn, học sinh Lương Thế Vinh đã khiến thầy cô tự hào với loạt thành tích “khủng”: 1 học sinh được công nhận cấp Quốc gia và 3 giải cấp Tỉnh trong Kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE); Giải Khuyến khích cấp Huyện tại Kỳ thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng;...

Cư dân trường với chong chóng giấy.

Khi được hỏi về ước mơ, các bạn không nói những điều quá xa xôi. Có bạn muốn trở thành cô giáo, chú bộ đội, bác sĩ… nhưng cũng có bạn chỉ mong sau này giúp ba mẹ đỡ vất vả hơn. Những ước mơ rất ngây thơ nhưng lại chứa đựng tất cả quyết tâm của các bạn học sinh Trường Lương Thế Vinh về mong muốn thay đổi cuộc sống của mình và thay đổi tương lai của miền biển Long Hải đầy nắng gió.