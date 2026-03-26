Nắng nóng đầu mùa đến sớm, có nơi trên 38 độ C, cần lưu ý gì để tránh sốc nhiệt?

Theo cơ quan khí tượng, từ khoảng ngày 30/3 đến 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 35-37 độ C, cục bộ có nơi vượt 38 độ. Đáng chú ý, trong hai ngày 30-31/3, đồng bằng Bắc Bộ cũng có thể ghi nhận nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Với kịch bản này, đây được xác định là đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026 tại các khu vực trên, đến sớm hơn so với quy luật khí hậu nhiều năm.
Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt còn có thể gây mất nước, kiệt sức, say nắng và sốc nhiệt đối với người tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.
Trước đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã cảnh báo khả năng cao hiện tượng El Nino sẽ hình thành vào cuối năm 2026 trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục do biến đổi khí hậu. Điều này khiến năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng được ghi nhận.
Thông tin thêm về xu thế khí hậu, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, cho biết chỉ số nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (NINO3.4) đang cho thấy trạng thái La Nina yếu suy giảm dần. Dự báo hiện tượng ENSO sẽ chuyển sang trạng thái trung tính từ tháng 3 đến tháng 5, sau đó nghiêng dần sang pha nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8.
Trong bối cảnh ENSO chuyển pha theo hướng nóng kết hợp với tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng tại Việt Nam năm 2026 được nhận định có khả năng xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và gia tăng cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí có thể gay gắt hơn so với năm 2025.
Để tránh sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng gay gắt, cơ thể chưa quen với nắng nóng đầu mùa, cần lưu ý một số điều quan trọng sau:
Trước hết, hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt nhất, thường từ 11h-16h. Nếu bắt buộc phải đi, nên che chắn kỹ bằng mũ rộng vành, áo chống nắng, kính râm và ưu tiên di chuyển trong bóng râm.
Cơ thể cần được bổ sung đủ nước, kể cả khi chưa thấy khát. Ngoài nước lọc, có thể dùng thêm nước điện giải, nước trái cây để bù khoáng, nhưng tránh đồ uống có cồn hoặc nhiều caffeine vì dễ gây mất nước hơn.
Trang phục cũng rất quan trọng. Nên mặc quần áo sáng màu, rộng rãi, thấm hút mồ hôi tốt để giúp cơ thể tản nhiệt hiệu quả hơn.
Trong sinh hoạt hằng ngày, không nên ở lâu trong môi trường quá nóng, bí bách như phòng kín không có quạt hoặc điều hòa. Khi vừa đi ngoài nắng về, tránh vào phòng điều hòa ngay lập tức hoặc tắm nước lạnh ngay vì dễ gây sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Đặc biệt, cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, da đỏ nóng, tim đập nhanh. Nếu xuất hiện những biểu hiện này, nên dừng hoạt động, vào nơi mát, uống nước và nghỉ ngơi ngay. Trường hợp nặng hơn như ngất xỉu, co giật, cần đưa đi cấp cứu càng sớm càng tốt.
Những nhóm dễ bị ảnh hưởng như người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời, người có bệnh nền càng phải cẩn trọng hơn trong đợt nắng nóng sắp tới.