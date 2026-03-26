Nắng nóng đầu mùa đến sớm, có nơi trên 38 độ C, cần lưu ý gì để tránh sốc nhiệt?

HHTO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi thông tin chính thức về đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 với xu hướng xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm, kèm theo nhiều cảnh báo rủi ro đối với sức khỏe và đời sống.

Theo cơ quan khí tượng, từ khoảng ngày 30/3 đến 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 35-37 độ C, cục bộ có nơi vượt 38 độ. Đáng chú ý, trong hai ngày 30-31/3, đồng bằng Bắc Bộ cũng có thể ghi nhận nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Với kịch bản này, đây được xác định là đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026 tại các khu vực trên, đến sớm hơn so với quy luật khí hậu nhiều năm.

Dự báo nhiệt độ khu vực trung tâm Hà Nội trong 10 ngày tới. Đáng chú ý trong ngày 30-31/3, nhiệt độ cao nhất có thể lên mức 35-36 độ C.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt còn có thể gây mất nước, kiệt sức, say nắng và sốc nhiệt đối với người tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trước đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã cảnh báo khả năng cao hiện tượng El Nino sẽ hình thành vào cuối năm 2026 trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục do biến đổi khí hậu. Điều này khiến năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng được ghi nhận.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Thông tin thêm về xu thế khí hậu, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, cho biết chỉ số nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (NINO3.4) đang cho thấy trạng thái La Nina yếu suy giảm dần. Dự báo hiện tượng ENSO sẽ chuyển sang trạng thái trung tính từ tháng 3 đến tháng 5, sau đó nghiêng dần sang pha nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8.

Trong bối cảnh ENSO chuyển pha theo hướng nóng kết hợp với tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng tại Việt Nam năm 2026 được nhận định có khả năng xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và gia tăng cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí có thể gay gắt hơn so với năm 2025.