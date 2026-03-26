Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Các Tỉnh đoàn Cao Bằng và Ninh Bình đã tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn và tuyên dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Câu lạc bộ Cựu cán bộ Đoàn tỉnh tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tại tỉnh Cao Bằng

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu; tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2025 và vinh danh chi đoàn mạnh, cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Đây là những tập thể, cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển

Cũng trong dịp này, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thờituyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026.

Không khí tham gia Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nhà hát Phạm Thị Trân Tỉnh đoàn Ninh Bình

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 34 cá nhân là các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh Ninh Bình để ghi nhận, tri ân sự quan tâm, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 34 ﻿cá nhân vì đã đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Chương trình đã tạo không khí trang trọng, sôi nổi, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, đồng thời lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy niềm tự hào tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Theo Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
#Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #tuyên dương #Cao Bằng #Ninh Bình

