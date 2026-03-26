Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

HHTO - Các Tỉnh đoàn Cao Bằng và Ninh Bình đã tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn và tuyên dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh Đoàn Cao Bằng phối hợp với Câu lạc bộ Cựu cán bộ Đoàn tỉnh tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tại tỉnh Cao Bằng

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu; tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2025 và vinh danh chi đoàn mạnh, cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Đây là những tập thể, cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển

Cũng trong dịp này, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thờituyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026.

Không khí tham gia Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nhà hát Phạm Thị Trân Tỉnh đoàn Ninh Bình

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 34 cá nhân là các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh Ninh Bình để ghi nhận, tri ân sự quan tâm, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Chương trình đã tạo không khí trang trọng, sôi nổi, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, đồng thời lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy niềm tự hào tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.