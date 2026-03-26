Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Duyên Quỳnh ra mắt ca khúc chào mừng sinh nhật Đoàn

HHTO - Hòa chung không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên 2026, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh vừa giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mang tên Thanh niên Việt. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được nữ ca sĩ thể hiện bằng tinh thần tươi trẻ, tôn vinh sự dấn thân và khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ về dự án, Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết ê-kíp đã cấp tốc hoàn thành ca khúc trong 8 ngày - kể từ khi nhận được bản thảo từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Với nữ ca sĩ, đây không phải là một bài toán về con số hay danh tiếng mà là lời cảm ơn chân thành dành cho Đoàn Thanh niên, nơi đã cho cô một quãng thanh xuân đầy ắp kỷ niệm qua các hoạt động cộng đồng trên khắp cả nước.

Trong sáng tác mới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam như tinh thần "đâu cần thanh niên có" nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn.

Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

Thanh Niên Việt còn là sự giao thoa tinh tế trong âm nhạc, dung hòa màu sắc âm nhạc của những thập niên 8X, 9X với kỹ thuật sản xuất hiện đại. Cách tiếp cận này giúp ca khúc bắt kịp dòng chảy âm nhạc nước nhà, dễ dàng chiếm cảm tình của nhiều đối tượng khán giả: Gen X muốn tìm lại chút dư vị hoài niệm còn Gen Z, Gen Alpha hướng đến sự sôi động. Bên cạnh tinh thần dấn thân, Thanh Niên Việt còn mang theo khát vọng vươn mình ra năm châu, ghi dấu ấn trong các lĩnh vực từ học tập, nghiên cứu đến nghệ thuật và thể thao.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kỳ vọng bài hát sẽ trở thành "thỏi nam châm" và là kim chỉ nam cho các bạn trẻ từ 13 đến 33 tuổi, là những trụ cột tương lai của đất nước. Trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ khiến khán giả háo hức rủ nhau "săn quà": "Mình sẽ có 5 phần quà ý nghĩa dành cho những phần flashmob hay những bản cover (hát lại) ấn tượng nhất từ các đơn vị/ đội nhóm hay các trường học nhé!".