Phổ thông Năng khiếu - ngôi trường cấp Ba có tỷ lệ chọi hàng đầu ở TP.HCM

HHTO - Vừa qua, trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM đã công bố thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc. Cùng theo chân nhà Hoa tìm hiểu đôi nét về ngôi trường ghi nhận loạt thành tích “khủng” này nhé!

Thành lập từ năm 1996, trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho các bạn học sinh có đam mê nghệ thuật hoặc các lĩnh vực khác, với đội ngũ giáo viên cùng chất lượng giảng dạy "đỉnh chóp". Điểm đặc biệt của trường chính là không có chữ “trung học” để nhằm phân biệt với các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ngôi trường là môi trường lý tưởng cho các teen có năng khiếu, yêu thích nghệ thuật cùng các lĩnh vực khác. Ảnh: Internet.

Nổi tiếng với đầu vào khắc nghiệt cùng điểm chuẩn tăng mạnh mỗi năm, ngôi trường này chính là niềm mơ ước của nhiều học sinh. Dù tuổi đời của trường còn trẻ nhưng các teen Phổ thông Năng khiếu vẫn luôn hừng hực khí thế học tập, liên tục đem về cho trường hàng loạt thành tích đáng nể trong các kỳ thi lớn như: Olympic quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, Olympic truyền thống 30/4...

Hiện tại trường có hai cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Cơ sở An Đông tại 153 Nguyễn Chí Thanh, Phường An Đông, TP.HCM và cơ sở Đông Hòa trong Khu đô thị ĐHQG TP.HCM. Ngôi trường có khuôn viên thoáng mát, rộng rãi với đầy đủ tiện nghi nhằm đem đến hiệu quả giảng dạy tốt nhất cho học sinh.

Hai cơ sở của trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM. Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng bồi dưỡng các hoạt động ngoại khóa cho teen vào những ngày nghỉ hoặc buổi trống học sinh lựa chọn tự học. Các câu lạc bộ đa dạng lĩnh vực được trải dài từ học thuật, thể thao đến truyền thông hay nghệ thuật để các bạn có thể thỏa sức lựa chọn “mái nhà” yêu thích của bản thân.

Các CLB trải dài đa dạng lĩnh vực cho teen thỏa sức lựa chọn “mái nhà” của riêng mình.

Năm nay, trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM vẫn tiếp tục phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc với tổng chỉ tiêu là 595 học sinh, phân bổ ở hai cơ sở. Cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh) tuyển 245 học sinh với 7 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Chương trình tập trung đào tạo kiến thức sâu về môn chuyên, nâng cao năng lực tư duy logic, kết hợp STEM, AI và định hướng chuyên môn theo từng lĩnh vực.

Cơ sở Đông Hòa (Khu đô thị ĐHQG TP.HCM) tuyển 350 học sinh với 10 lớp chuyên: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn (mỗi môn 2 lớp) và các môn còn lại mỗi môn 1 lớp. Chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, kết hợp khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, đồng thời gắn với định hướng nghề nghiệp.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm học 2026-2027.

Các thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài, gồm 3 môn không chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn chuyên tự chọn. Các bạn có thể đăng ký tối đa 2 môn chuyên nhưng phải thuộc hai nhóm khác nhau. Cụ thể, nhóm 1: Toán, Ngữ Văn; nhóm 2: Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.

Lịch thi được trường công bố trên trang thông tin chính thức

Công thức tính điểm xét tuyển: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (không chuyên) + (môn chuyên×2).

Lưu ý: Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên và chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.