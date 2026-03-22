Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Nam sinh THPT Đông Hà giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng Olympia năm thứ 26

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Nam sinh Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị) đã có màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt bốn vòng thi và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng 2 - Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26 với 245 điểm.

Cuộc thi Tháng 2 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Cấn Gia Bảo (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Phú Thọ), Nguyễn Minh Tài (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai), Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị), Trần Nguyên Đức (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tháng 2 - Quý 2. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Nguyên Đức dẫn đầu với 70 điểm, đứng thứ hai là Gia Bảo với 65 điểm, tiếp theo đó là Minh Khôi 45 điểm và Minh Tài 20 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 12 chữ cái, ngay sau khi ô gợi ý thứ nhất được mở ra, Minh Khôi đã nhanh chóng đưa ra được đáp án chính xác cho từ khóa là “Hiệp Định Sơ Bộ”, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 115 điểm. Theo sau là Nguyên Đức 80 điểm, Gia Bảo 65 điểm và Minh Tài 30 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh ngày càng sôi nổi. Minh Khôi vẫn giữ vững phong độ với 195 điểm, Nguyên Đức đứng thứ hai với 170 điểm, tiếp theo là Gia Bảo với 165 điểm và cuối cùng là Minh Tài 90 điểm.

Tại phần thi Về đích, Minh Khôi đã lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm và đã xuất sắc trả lời đúng cả 3 câu. Nam sinh Quảng Trị kết thúc phần thi với 255 điểm.

Minh Khôi xuất sắc trả lời đúng cả ba câu hỏi trong phần thi Về đích.

Nguyên Đức lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên nam sinh không trả lời đúng nhưng rất nhanh sau đó cậu bạn đã lấy lại phong độ, ghi được trọn vẹn điểm ở 2 câu còn lại, kết thúc phần thi với 220 điểm.

Nguyên Đức rất nhanh chóng lấy lại phong độ ở hai câu hỏi cuối, ghi được 220 điểm.

Gia Bảo lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở hai câu đầu, nam sinh gây tiếc nuối vì không đưa ra được câu trả lời chính xác. Đến câu hỏi cuối cùng có sử dụng ngôi sao hy vọng, Gia Bảo đã xuất sắc trả lời đúng và ghi về cho phần thi của mình tổng cộng 205 điểm.

Đến câu hỏi cuối có sử dụng ngôi sao hy vọng, Gia Bảo đã xuất sắc đưa ra được đáp án chính xác.

Minh Tài lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Tuy có một chút trắc trở vì điểm số cách khá xa so với các đối thủ khác, nam sinh vẫn kiên cường tiếp tục và đã giành được trọn vẹn điểm ở câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba có sử dụng ngôi sao hy vọng. Minh Tài kết thúc phần thi của mình với 160 điểm.

Dù khoảng cách điểm số khá xa, Minh Tài vẫn kiên cường tiếp tục phần thi của mình và giành trọn vẹn điểm ở 2 câu hỏi cuối.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tháng 2 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 245 điểm.

Minh Khôi chính là chủ nhân của vòng nguyệt quế Tháng 2 - Quý 2 với tổng số điểm là 245 điểm.

Cùng về nhì là Cấn Gia Bảo (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Phú Thọ) và Trần Nguyên Đức (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội) với 205 điểm, theo sau là Nguyễn Minh Tài (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai) với 160 điểm.

#Olympia 26 #Đường lên đỉnh Olympia 26 #nam sinh Quảng Trị #vòng nguyệt quế'

Xem thêm

Cùng chuyên mục