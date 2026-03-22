Nam sinh THPT Đông Hà giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng Olympia năm thứ 26

HHTO - Nam sinh Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị) đã có màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt bốn vòng thi và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng 2 - Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26 với 245 điểm.

Cuộc thi Tháng 2 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Cấn Gia Bảo (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Phú Thọ), Nguyễn Minh Tài (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai), Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị), Trần Nguyên Đức (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội).

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Nguyên Đức dẫn đầu với 70 điểm, đứng thứ hai là Gia Bảo với 65 điểm, tiếp theo đó là Minh Khôi 45 điểm và Minh Tài 20 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 12 chữ cái, ngay sau khi ô gợi ý thứ nhất được mở ra, Minh Khôi đã nhanh chóng đưa ra được đáp án chính xác cho từ khóa là “Hiệp Định Sơ Bộ”, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 115 điểm. Theo sau là Nguyên Đức 80 điểm, Gia Bảo 65 điểm và Minh Tài 30 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh ngày càng sôi nổi. Minh Khôi vẫn giữ vững phong độ với 195 điểm, Nguyên Đức đứng thứ hai với 170 điểm, tiếp theo là Gia Bảo với 165 điểm và cuối cùng là Minh Tài 90 điểm.

Tại phần thi Về đích, Minh Khôi đã lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 20 điểm và đã xuất sắc trả lời đúng cả 3 câu. Nam sinh Quảng Trị kết thúc phần thi với 255 điểm.

Nguyên Đức lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên nam sinh không trả lời đúng nhưng rất nhanh sau đó cậu bạn đã lấy lại phong độ, ghi được trọn vẹn điểm ở 2 câu còn lại, kết thúc phần thi với 220 điểm.

Gia Bảo lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở hai câu đầu, nam sinh gây tiếc nuối vì không đưa ra được câu trả lời chính xác. Đến câu hỏi cuối cùng có sử dụng ngôi sao hy vọng, Gia Bảo đã xuất sắc trả lời đúng và ghi về cho phần thi của mình tổng cộng 205 điểm.

Minh Tài lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Tuy có một chút trắc trở vì điểm số cách khá xa so với các đối thủ khác, nam sinh vẫn kiên cường tiếp tục và đã giành được trọn vẹn điểm ở câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba có sử dụng ngôi sao hy vọng. Minh Tài kết thúc phần thi của mình với 160 điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Sư Minh Khôi (trường THPT Đông Hà - Quảng Trị) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tháng 2 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 245 điểm.

Cùng về nhì là Cấn Gia Bảo (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Phú Thọ) và Trần Nguyên Đức (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Hà Nội) với 205 điểm, theo sau là Nguyễn Minh Tài (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai) với 160 điểm.