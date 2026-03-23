Tháng Thanh Niên 2026: Hành trình "lửa xanh" rực rỡ của bộ ba Đoàn viên hệ Z

HHT - Ba nữ sinh năng động cùng ba hành trình rực rỡ, để lại dấu ấn cá nhân tại ba ngôi trường đình đám ở TP.HCM và có điểm chung: Cùng trưởng thành từ những hoạt động của Đoàn.

Hồ Ngọc Kim Phụng là Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

Bí kíp vàng trong “làng” thăng cấp

Nếu có một từ khóa xuyên suốt hành trình chinh phục danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương của Kim Phụng thì đó chính là “chủ động”.

Từ khi là “tân binh” khối 10, cô bạn 2K8 đã tìm hiểu kỹ về danh hiệu và xây dựng kế hoạch dài hơi thay vì chờ đến cuối năm mới chạy nước rút. Để “giữ chuỗi” thành tích “Học tập tốt”, điểm học bạ của Kim Phụng luôn đạt từ 8,5 điểm trở lên. Nhưng điểm số trên lớp chưa phải là tất cả.

“Dù là dân chuyên Anh nhưng mình đã thử “bẻ lái”, chọn môn Lịch sử để tham dự Kỳ thi Olympic 30/4. Ngoài ra, mình còn gia nhập Câu lạc bộ Lịch sử để cập nhật kiến thức về lịch sử và quan hệ quốc tế cho bản thân.” - Kim Phụng chia sẻ.

Kim Phụng và Ban Chấp hành Đoàn trường tại Hội trại 9/1.

Cô bạn còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động của Đoàn trường từ sân chơi tìm hiểu pháp luật đến chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Hoa Phượng Đỏ. Thay vì cố gắng trở nên “toàn năng” ở mọi mặt, Kim Phụng chọn tập trung vào điều mình thật sự yêu thích. Đó cũng là lý do Kim Phụng quyết định tham gia Ổ Ba Chấu - một dự án phi lợi nhuận của teen TP.HCM mang đến tài nguyên và trải nghiệm để Gen Z tự học hiệu quả hơn. Từ đó, cô bạn đã tích lũy vô số điểm cộng cho tiêu chí “Đạo đức tốt”.

Nhảy là đam mê sau giờ học của Kim Phụng.

Không thể bỏ quên tiêu chí “Thể lực tốt”, Kim Phụng là “đệ tử ruột” của CLB Nhảy DNA Crew với thời gian biểu rõ ràng: “Mình dành 4 tiếng vào 2 ngày cuối tuần để tập nhảy, còn lại thì nghỉ ngơi dưỡng sức và nạp năng lượng cho bản thân sau một tuần học tập”.

Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn là cách Kim Phụng level-up bản thân.

Nếu bạn thuộc hội “không thích ngồi yên” thì các hoạt động Đoàn là một lựa chọn đáng để bắt đầu trong hành trình thăng cấp năm nay đó! Đừng quên theo dõi thường xuyên các hoạt động từ Đoàn trường để vạch ra hướng đi cho bản thân nha!

Những chú ong xanh đa-zi-năng nhất Hệ Mặt Trăng

Từ những ngày còn là Đội viên tiến bước lên Đoàn, cô bạn Chỉ huy Trần Thảo Tâm đã tiếp bước tinh thần Đỏ lý tưởng - Hồng tri thức - Xanh tinh thần.

Từ khi là tân binh khối 10, Thảo Tâm đã trở thành chú ong đa-zi-năng của trường: “Năm học lớp 10, khi được xem những ngày lễ, hội của trường, mình luôn tưởng tượng đến một dàn âm thanh ánh sáng khủng ở đằng sau cánh gà. Vậy mà lên lớp 11, dàn âm thanh ánh sáng đó lại gói gọn vào chiếc laptop với biệt danh Máy Giặt con con của mình. Ngày chào đón các em Khối 10, mình ngồi sau cánh gà, bấm slide và chỉnh âm thanh. Có lần phải chuyển slide, mình để lộ màn hình laptop hình con mèo nữa, “quê” hết biết!” - Thảo Tâm háo hức.

Thảo Tâm (giữa, hàng 1) tỏa sáng trên fanpage trường.

Dù gặp không ít tình huống dở khóc dở cười, nhưng Thảo Tâm đã để lại dấu ấn của bản thân qua những chiếc phông nền backdrop cho nhiều sự kiện trên sân khấu trường… chỉ từ bản sketch vu vơ sau cánh gà. Với tinh thần, “Trần Chuyên là Nhà, còn Văn phòng Đoàn là Nhà trong Nhà”, đội hình Ban Chấp hành Đoàn trường luôn là những chú ong đa-zi-năng nhất Hệ Mặt Trăng sẵn sàng có mặt, phủ xanh khắp mọi mặt trận, làm ai trong trường cũng phải quen mặt.

"Ê-kíp" hùng hậu mang tên Ban Chấp hành Đoàn trường.

“Đợt làm cổng trại cho Trại Khối 9/1, mình đã chạy vòng quanh khắp trường để nhờ sự giúp đỡ. Từ phòng thiết bị của chú Hạnh để nhờ chú cắt tre giúp, đến phòng bảo vệ để nhờ chú Dũng mở cửa kho, đến phòng giám thị để năn nỉ cô Phúc cho đi mua thêm màu vẽ”. - Thảo Tâm kể. Nhờ những lần tình cờ đó, cô bạn có cơ hội lắng nghe nhiều hơn về câu chuyện chưa kể của thầy cô trong trường khi tạm rời bục giảng.

Tinh thần "Trần Chuyên là Nhà" tràn ngập khắp nơi.

Sức hút truyền thông từ bản tin Đoàn trường

Ngay từ khi là học sinh lớp 11, Lại Như Phương (Cựu học sinh Chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) đã đạt danh hiệu Học sinh 3 Tốt Cấp Trung ương. Với cô bạn, đây không chỉ là một “ngọn nến thành tựu” để thổi xong rồi cất đi mà còn là một tấm vé mở ra nhiều hành trình mới.

Lại Như Phương trong màu áo đồng phục cũ đầy kỷ niệm của trường.

Hành trình của Như Phương bắt đầu “lăn bánh” khi ứng tuyển vào Ban Truyền thông Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Thời điểm fanpage Đoàn trường vượt mốc hơn 30.000 người theo dõi vừa là “quả ngọt”, vừa là một “bài toán” không dễ. Mỗi mùa sự kiện như Lễ kỷ niệm Ngày Thành lập Đoàn, Lễ kết nạp Đoàn viên đến những mùa Chiến dịch Xuân tình nguyện, Hoa Phượng Đỏ - cũng là lúc Ban Truyền thông vận hết công lực, chăm chút từng câu chữ, từng bức ảnh mà học sinh, phụ huynh, thầy cô luôn đón nhận và mong chờ.

Như Phương (thứ ba từ trái qua).

“Với tinh thần truyền tải, lan rộng tiếng nói của học sinh trường, những nội dung về Trường - Lớp, Đoàn - Đội Nhóm - CLB được đăng trên fanpage đều muôn màu muôn vẻ, từ tươi mới, tiên phong, mạnh mẽ đến nhí nhảnh, lãng mạn, mộng mơ. Tụi mình luôn tìm cách biến những thông tin, văn bản truyền thống thành dạng bài thơ, bài vè bắt tai, dễ nhớ và nhiều bộ ảnh gần gũi có thể đồng hành cùng các khối lớp” - Như Phương tâm đắc.

Ngoài ghi tên mình trên bảng vàng kì thi Olympic 30/4 và HSGQG, Như Phương còn về trường làm quản chi, dẫn dắt tân binh khối 10.

Ngay cả khi đã rời ghế nhà trường, mỗi đầu năm học mới, cô bạn lại về trường làm quản chi dẫn dắt các tân binh mới trong ngày hội “Vươn Lên” chào đón học sinh khối 10. Là một cây bút quen thuộc của nhà Hoa, cô bạn 2K5 còn năng nổ phỏng vấn, chụp ảnh, đưa tin về Lễ Tốt nghiệp ra trường và Chương trình Truyền thống Khối 12: Đồng Khởi Lê Hồng Phong của các em niên khóa sau.

Như Phương (phải) chụp cùng cô chủ nhiệm trong ngày lễ ra trường của các niên khóa sau.

“Bạn có thể đảo một vòng quanh trường để làm phóng viên tập sự, chọn một hoạt động, sự kiện nổi nhất trong trường để viết một bản tin ngắn hay một câu chuyện, một trang nhật ký, gửi về cho Báo Hoa Học Trò. Vì một khi đã tốt nghiệp thì từng giây phút, từng khoảnh khắc mà bạn có trong trường sẽ khó lặp lại lần nữa” - Như Phương chia sẻ.

Dù đang ở đâu, đang làm gì và đang là ai đi chăng nữa thì sự gắn bó lâu dài ấy luôn làm bạn muốn cống hiến thêm cho Đoàn trường của mình phải không nào?