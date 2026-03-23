Nữ sinh bị đánh hội đồng đến bất tỉnh ở Thanh Hóa: Công an vào cuộc xác minh

Linh Lê

HHTO - Một nữ sinh THCS tại Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh hội đồng giữa đường, thậm chí dùng mũ bảo hiểm tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Ngày 23/3, lãnh đạo Công an xã Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.

Theo xác nhận của ông Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Châu, nạn nhân là nữ sinh L.T.A.T., học sinh lớp 7 của trường.

Sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên và làm việc với gia đình học sinh. Hiện T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Tình trạng sức khỏe của nữ sinh đang được theo dõi.

Theo thông tin từ nhà trường, vụ việc xảy ra vào chiều 18/3. Tuy nhiên, đến ngày 19/3, nữ sinh T. vẫn đến lớp học bình thường. Đáng chú ý, trong buổi học hôm đó, lớp có tiết dự giờ và nữ sinh vẫn được gọi lên trả lời như bình thường, nên cả giáo viên và gia đình đều không phát hiện sự việc.

Nữ sinh T. bị nhóm bạn đánh hội đồng đến bất tỉnh. (Ảnh: Beat Hoằng Hóa - Thanh Hóa)

Chỉ đến khi đoạn clip ghi lại cảnh bị đánh lan truyền trên mạng xã hội, nhà trường và cơ quan chức năng mới nắm được thông tin.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng giữa đường. Trong clip, ít nhất 3 nữ sinh liên tục túm tóc, đấm đá và dùng chân tấn công nạn nhân. Một người còn sử dụng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào vùng đầu khiến nữ sinh ngã xuống và bất tỉnh. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người đứng xem, trong đó có cả nam sinh, nhưng không có ai can ngăn.

Hiện Công an tại Thanh Hóa đang xác minh danh tính các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi bạo lực học đường và sự thờ ơ của những người chứng kiến. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Thanh Hóa #nữ sinh #đánh hội đồng #công an #bất tỉnh #bạo lực học đường

