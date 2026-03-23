Hà Nội: Lễ kết nạp Đội viên đặc biệt của hơn 100 học sinh trường Tiểu học Cát Linh

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), sáng 23/3, trường Tiểu học Cát Linh tổ chức Lễ kết nạp Đội viên năm học 2025 - 2026 tại di tích lịch sử Gò Đống Đa. Dù trời Hà Nội có mưa nhỏ, hơn 100 học sinh khối lớp 3 cùng thầy cô, phụ huynh đều có mặt từ sớm để ổn định vị trí.

Phối hợp cùng ban quản lý di tích, thầy cô và các bạn học sinh của Tiểu học Cát Linh thực hiện lễ dâng hương trang trọng, chỉn chu. Phần lễ kết nạp bắt đầu dưới sự dẫn dắt của cô Tổng phụ trách Đội - Đặng Thị Hằng. Bạn Chí Khang (học sinh lớp 3C) đại diện cho toàn thể học sinh đọc đơn xin vào Đội. Lễ kết nạp diễn ra tại khoảng sân ngay trước tượng đài Vua Quang Trung khiến không khí thêm phần trịnh trọng, ý nghĩa. Tween Tiểu học Cát Linh cũng cảm thấy hồi hộp, tự hào hơn khi chính thức trở thành Đội viên.

Ban giám hiệu nhà trường, cô Tổng phụ trách Đội đeo khăn quàng đỏ cho đại diện học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường, cô Tổng phụ trách Đội cùng các thầy cô chủ nhiệm đi từng hàng, tận tay đeo khăn quàng đỏ cho toàn thể học sinh có mặt. Khoảnh khắc đặc biệt này được nhiều phụ huynh ghi lại, lưu thêm vào "bộ nhớ tween" một kỷ niệm đẹp dưới mái trường Tiểu học Cát Linh.

Sau phần trao khăn quàng đỏ, bạn Lưu Minh Khôi đại diện cho những Đội viên mới phát biểu cảm nghĩ. Cậu bạn không giấu được niềm tự hào, hạnh phúc trong giọng đọc, bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành Đội viên xuất sắc, xứng đáng là mầm non tương lai của đất nước.

Lễ kết nạp gói gọn trong 1 giờ đồng hồ. Sau khi tranh thủ chụp hình lưu niệm, thầy cô và học sinh Tiểu học Cát Linh nhanh chóng trở lại trường, hân hoan bắt đầu buổi học của tuần mới.