Giới trẻ TP.HCM hào hứng trải nghiệm thi thử với AI tại Ngày hội IELTS 2026

HHTO - Thu hút hơn 1.000 người tham dự, Ngày hội IELTS 2026 mang đến thông tin tuyển sinh cùng khu vực thi thử ứng dụng AI. Trải nghiệm thực tế cho thấy sự quan tâm của người trẻ đến hình thức đánh giá mới này.

Cuối tuần qua (21-22/3), Ngày hội IELTS 2026 đã diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người đi làm tham dự. Theo ghi nhận, sự kiện đón hơn 1.000 lượt khách, với không khí nhộn nhịp xuyên suốt hai ngày.

Không khí tại Ngày hội IELTS 2026 khu vực TP.HCM.

Nhiều gian hàng trải nghiệm dành cho các bạn học sinh, sinh viên và người đi làm.

Không gian ngày hội tập trung nhiều hoạt động tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi IELTS và định hướng tuyển sinh. Sự kiện quy tụ các chuyên gia giáo dục, giáo viên từ các trung tâm đào tạo tiếng Anh cùng đại diện tuyển sinh từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước có sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển. Đây cũng là khu vực thu hút sự quan tâm của các bạn học sinh THPT đang tìm hiểu về các phương thức xét tuyển hiện nay.

Khu vực đăng ký trải nghiệm hình thức coaching 1:1.

Một trong những điểm đáng chú ý của năm nay là các tọa đàm xoay quanh việc ứng dụng chứng chỉ tiếng Anh trong bối cảnh tuyển sinh. Bên cạnh đó, khu vực trải nghiệm thi thử hai kỹ năng Viết và Nói nhận được nhiều sự quan tâm. Tại đây, bài làm của người tham gia được hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đánh giá và phản hồi dựa trên các tiêu chí chấm điểm của bài thi IELTS.

Các bạn học sinh hào hứng tham gia bài thi thử với AI.

Di chuyển từ Đồng Nai (cũ) lên TP.HCM để tham dự sự kiện, bạn Nguyễn Thành Tín chia sẻ biết đến ngày hội qua bạn bè và các hội nhóm trên mạng xã hội. Theo ghi nhận của Tín, không khí sự kiện khá nhộn nhịp; các khu vực trải nghiệm được nhiều người quan tâm. Bạn đánh giá điểm tích cực của năm nay là số lượng gian hàng đa dạng hơn, mang lại nhiều lựa chọn cho người tham gia. Tuy nhiên, Tín cũng cho rằng không gian tổ chức có phần hạn chế so với lượng khách đến đông. Trải nghiệm khu vực thi thử, bạn nhận xét kết quả chấm điểm từ hệ thống AI cho cảm giác khá sát với năng lực.

Nguyễn Thành Tín cho biết trải nghiệm bài thi thử với AI khá ổn.

Ở góc nhìn của học sinh phổ thông, sự kiện là dịp để tìm hiểu thêm về định hướng học tập và xét tuyển. Minh Huy (sinh năm 2008, học sinh lớp 12) cho biết bạn dự định đưa môn tiếng Anh vào tổ hợp xét tuyển đại học, nên chủ động tham gia ngày hội để tìm hiểu thông tin. Huy chia sẻ không gian sự kiện tạo cảm giác sôi động ngay từ khi bước vào. Từ những trải nghiệm tại đây, bạn cho biết đang thử áp dụng một số phương pháp học riêng để cải thiện các kỹ năng còn hạn chế.