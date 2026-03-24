Khởi động Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026

TPO - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư - Chinh phục kỷ nguyên vươn mình” được thiết kế với 3 vòng đối thoại liên thông. Vòng thứ nhất diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 8/2026 tại 31 tỉnh, thành phố.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng hệ thống các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Diễn đàn năm nay được thiết kế với kỳ vọng trở thành đòn bẩy thực chất, đề xuất các cơ chế đột phá nhằm khơi thông nguồn lực, đưa khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành lực lượng tiên phong, hợp lực cùng các thành phần kinh tế khác đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình và thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Diễn đàn thực hiện nghi thức đánh cồng, chính thức khởi động một giai đoạn phát triển mới của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân năm 2025.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026 cho biết, Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ cùng các mô hình tương tác mới mẻ nhằm đảm bảo tính thực tiễn trong mọi phiên thảo luận.

Diễn đàn năm nay đặt ra yêu cầu khắt khe trong việc sàng lọc các sáng kiến chính sách khả thi nhất, từ đó hướng tới việc ký kết các cam kết thực hiện cụ thể giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp ngay tại không gian sự kiện. Tiến trình này sẽ được khởi động bằng việc rà soát, đánh giá minh bạch hiệu quả giải quyết các kiến nghị từ năm 2025, qua đó thiết lập cơ sở vững chắc cho những đề xuất mang tầm vóc mới", anh Đặng Hồng Anh.

Với chủ đề mang tính định hướng chiến lược “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư - Chinh phục kỷ nguyên vươn mình”, Diễn đàn năm 2026 gồm 3 vòng đối thoại liên thông.

Vòng thứ nhất (diễn ra từ tháng 3 – 8) tại 31 tỉnh, thành phố nhằm tập trung xúc tiến thương mại và thu thập dữ liệu sâu rộng tại cơ sở.

Vòng thứ hai sẽ triển khai các bàn tròn kết nối nội lực cấp miền tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng vào tháng 9 nhằm trực diện mổ xẻ thực trạng và đề xuất giải pháp cho những vấn đề "nóng" nhất của doanh nghiệp.

Phiên toàn thể cấp cao dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026, tập trung thảo luận 4 trụ cột nội dung trọng tâm.

Cụ thể, đột phá thể chế nhằm giải phóng tâm lý e ngại cho nhà đầu tư. Hạ tầng chiến lược với các đề xuất bảo lãnh doanh thu tối thiểu để khơi thông tín dụng. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hướng tới mô hình kinh tế bền vững. Cùng cơ chế Hợp lực công - tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.