Tự hào truyền thống 95 năm, tuổi trẻ lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

TPO - Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), đông đảo đoàn viên thanh niên có nhiều hoạt động, trải nghiệm ý nghĩa trong chương trình “Đưa đoàn viên đến địa điểm văn hóa” với chủ đề: “Tự hào truyền thống 95 năm, tuổi trẻ lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc”.

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị: Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức chuỗi hoạt động Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và triển khai Chương trình “Đưa đoàn viên đến địa điểm văn hóa”.

Đoàn đại biểu tham dự lễ báo công dâng Bác. Ảnh: BTC

Dự chương trình có lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Cùng hơn 500 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Biểu trưng huy hiệu Đoàn được trao tặng đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình. Ảnh: BTC

Trong chương trình, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã đặt vòng hoa, tổ chức lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Di tích Nhà 67 tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Đoàn đại biểu dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên được thưởng thức vở cải lương chính luận “Nợ nước non” do Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng, phục dựng và biểu diễn.

Vở kịch khắc họa, luận giải những yếu tố văn hóa, tư tưởng, lịch sử hun đúc, rèn giũa nên tính cách và con người để thực hiện hành trình tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành – lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Vở cải lương chính luận “Nợ nước non” do NSND Triệu Trung Kiên - Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật T.Ư.

Vở cải lương chính luận “Nợ nước non” kết hợp nghệ thuật cải lương và một số loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc khác như dân ca ví giặm xứ Nghệ; ca Huế; bài chòi và dân ca Nam Bộ.

Qua đó khắc họa sâu sắc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thân mẫu Hoàng Thị Loan, thân phụ Nguyễn Sinh Sắc và các nhân vật có nhiều ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành tư tưởng của Người, với chiều dài văn hóa từ Bắc tới Nam.

Tham dự chương trình, đoàn viên, thanh niên các đơn vị có cơ hội tham gia thực hành các hoạt động nghệ thuật truyền thống như viết Thư pháp, làm tranh dân gian Đông Hồ, vẽ mặt nạ, trải nghiệm các trò chơi dân gian và giao lưu với các nghệ sĩ trẻ biểu diễn nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương nhằm góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Đoàn viên thanh niên tìm hiểu, trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống. Ảnh: CTV