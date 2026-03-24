Tuổi trẻ Cục Chính sách - Xã hội thi đua ‘3 Tiên phong quyết thắng’

Phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” giai đoạn 2025-2030 trong tuổi trẻ Cục Chính sách - Xã hội nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh, sáng về trí tuệ, mẫu mực về đạo đức.

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Chi đoàn cơ sở Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát động, đăng ký giao ước thi đua phong trào “3 Tiên phong quyết thắng”; triển khai, bổ sung một số nội dung hoạt động trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Theo Thượng úy Phạm Xuân Sang - Bí thư Chi đoàn cơ sở Cục Chính sách - Xã hội, phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” giai đoạn 2025-2030 trong tuổi trẻ đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh, sáng về trí tuệ, mẫu mực về đạo đức; là lực lượng xung kích trên các mặt công tác, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Phong trào cũng nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Thị Lệ - Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của Chi đoàn trong thời gian qua, với nhiều kết quả nổi bật.

Để bảo đảm hoạt động của Chi đoàn và từng cán bộ, đoàn viên hoạt động có hiệu quả, Đại tá Ngô Thị Lệ yêu cầu Chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh cho ĐVTN; phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Cùng với đó, mỗi cán bộ, ĐVTN cần tích cực học tập, đề cao tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua, hoạt động sáng tạo, gắn với thực tiễn công việc; tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại.

Theo Đại tá Ngô Thị Lệ, các nội dung quán triệt, triển khai của Chi đoàn trong dịp này rất thiết thực, gồm: bổ sung các nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong năm 2026; phát động, đăng ký giao ước thi đua phong trào “3 Tiên phong quyết thắng”; triển khai mô hình “Cây cảnh thanh niên tự quản”, Tổ “Hỗ trợ số”…

“Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, bắt tay thi đua từ các Phân đoàn, những nội dung triển khai của Chi đoàn sẽ được hoàn thành xuất sắc trong thời gian tới; góp phần không nhỏ cho cơ quan Cục Chính sách - Xã hội, cho các phòng, ban trong thực hiện nhiệm vụ và trong xây dựng đơn vị an toàn, xanh - sạch - đẹp”, Đại tá Ngô Thị Lệ nhấn mạnh.