Gala chào đón Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025

TPO - Trong không khí trang trọng, ấm áp, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng đã cùng giao lưu, chia sẻ niềm vui, kết nối và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Tối 24/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Việt Nam tổ chức chương trình liên hoan chào đón các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025 cùng các đại biểu về dự Lễ tuyên dương.

Dự chương trình có nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Điện tử Tiền Phong; ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tiền Phong. Cùng dự có đại diện các đơn vị đồng hành, tài trợ.

Cùng dự có CEO Vũ Gia Luyện - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021; Thiếu tá Lê Xuân Nam - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021; ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022; CEO Nguyễn Xuân Lục - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023; Thiếu tá Lê Thế Văn - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023.

Đặc biệt, có cá nhân đạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong bày tỏ, các bạn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng có mặt tại đây hôm nay không chỉ là niềm tự hào của gia đình, cơ quan, đơn vị mà còn là đại diện tiêu biểu cho khát vọng vươn lên, tinh thần cống hiến và trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam.

Mỗi câu chuyện, mỗi hành trình của các bạn là một minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực, niềm đam mê cháy bỏng. Dù ở lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật hay thể dục thể thao, các bạn đều đã khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước", nhà báo Trần Thị Thu Hà nói.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà nêu rõ Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam luôn xác định sứ mệnh đồng hành, phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh tài năng trẻ - những hạt nhân quan trọng của tương lai đất nước.

Với nền tảng đã có, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, các bạn sẽ tiếp tục phát huy thành tích, không ngừng nỗ lực, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

"Tôi mong rằng, từ những giây phút ý nghĩa này, các bạn sẽ có thêm những người bạn mới, những ý tưởng mới, và đặc biệt là thêm quyết tâm để tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho Tổ quốc", Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nói.

Tại chương trình, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng nhiều năm có dịp giao lưu, chia sẻ.

Trong không khí trang trọng, ấm áp tại chương trình, các gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng đã cùng giao lưu, chia sẻ niềm vui, kết nối và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.

Đại biểu cùng GMTVN tiêu biểu và GMTVN triển vọng nhiều năm tại chương trình.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Kiến Thành (lĩnh vực học tập); TS Phạm Anh Tuấn (lĩnh vực nghiên cứu khoa học); TS Đặng Thị Lệ Hằng (lĩnh vực nghiên cứu khoa học); Nguyễn Chí Đông (lĩnh vực lao động sản xuất); Phạm Chí Nhu (lĩnh vực kinh doanh – khởi nghiệp); Đại uý Đoàn Văn Chí (lĩnh vực quốc phòng); Đại uý Trần Quốc Khánh (lĩnh vực an ninh trật tự); cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (lĩnh vực thể dục thể thao); ca sĩ Nguyễn Thị Hòa – Hòa Minzy (lĩnh vực văn hoá nghệ thuật); Mùa A Thi (lĩnh vực hoạt động xã hội).

9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025: Trần Minh Hoàng (lĩnh vực học tập); Nguyễn Lương Thái Duy (lĩnh vực học tập); TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (lĩnh vực nghiên cứu khoa học); Lê Thị Hồng (lĩnh vực kinh doanh – khởi nghiệp); Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (lĩnh vực quốc phòng); Đại uý Nguyễn Hữu Dũng (lĩnh vực an ninh trật tự); vận động viên Nguyễn Thị Hương (lĩnh vực thể dục thể thao); ca sĩ Phương Mỹ Chi (lĩnh vực văn hoá nghệ thuật); ca sĩ Nguyễn Đức Phúc (lĩnh vực văn hoá nghệ thuật).