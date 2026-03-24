Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về xếp loại người đứng đầu

TPO - Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện việc rà soát, đánh giá, xếp loại lại đối với các tập thể, cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng không bảo đảm tiêu chí hoặc vượt quá tỉ lệ quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3 về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025.

Vắng mặt, không trực tiếp kiểm điểm nhưng vẫn đánh giá, xếp loại

Qua xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025, Bộ Chính trị kết luận, các đơn đã chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá.

Tuy nhiên, theo Bộ Chính trị, việc nghiên cứu, triển khai, quán triệt, cụ thể hoá các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Việc bố trí thời lượng tổ chức kiểm điểm có nơi chưa bảo đảm yêu cầu. Ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, có cá nhân là thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý, có cả cán bộ chủ chốt thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; đã vắng mặt, không trực tiếp kiểm điểm nhưng vẫn đánh giá, xếp loại.

Việc đóng góp, tham gia ý kiến ở một số nơi chất lượng chưa cao, chưa bảo đảm yêu cầu, có nơi còn biểu hiện qua loa, hình thức, nể nang, né tránh; các ý kiến góp ý cho cá nhân chủ yếu là thống nhất theo bản tự kiểm điểm và ý kiến đánh giá, nhận xét chung của người đứng đầu hoặc tham gia chừng mực, nể nang, chưa thẳng thắn, mang tính động viên nhiều hơn là kiểm điểm.

Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá theo từng chức danh và nhóm chức danh gắn với sản phẩm công việc; việc chấm điểm còn lúng túng, cảm tính, chưa bám sát tiêu chí theo quy định.

Một số nơi việc đánh giá, xếp loại chưa phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ; một số tập thể, cá nhân đề xuất xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hoặc được cấp có thẩm quyền giao; một số địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất tỉ lệ cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" vượt quá quy định.

Rà soát các trường hợp 'hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ' không đảm bảo tiêu chí

Tại kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2025 phải nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, hình thức. Đối với các cán bộ chưa kiểm điểm mà vẫn đánh giá, xếp loại thì phải tiến hành kiểm điểm bổ sung.

Cùng với đó, thực hiện việc rà soát, đánh giá, xếp loại lại đối với các tập thể, cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng không bảo đảm tiêu chí hoặc vượt quá tỉ lệ quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ kiểm điểm tập thể, cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Hoàn thành trước ngày 01/4/2026.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, ngay sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Hoàn thành trước ngày 15/4/2026.

Ban Tổ chức Trung ương được giao phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương bổ sung nội dung trên vào chương trình các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026...