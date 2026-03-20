Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Phú Thọ

TPO - Đoàn kiểm tra số 15 của Bộ Chính trị làm việc với tỉnh Phú Thọ, đánh giá toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các chỉ thị về công tác bầu cử.

Sáng 20/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc với một số cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Phú Thọ về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW) và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Chỉ thị số 46-CT/TW).

Báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Hệ thống văn bản chỉ đạo được ban hành đầy đủ, xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, bài bản; sau học tập, các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua, lựa chọn hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tỉnh Phú Thọ triển khai đúng quy định, chặt chẽ, đồng bộ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của Nhân dân. Các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong ngày bầu cử 15/3, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trực tiếp dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu tại cơ sở. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,91%, cao nhất từ trước đến nay; 87/148 xã, phường đạt 100%. Không có địa phương phải bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc hủy kết quả.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ việc triển khai các chỉ thị của Bộ Chính trị, công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển đổi số; phân công, phối hợp trong tổ chức bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, tỉnh bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 – 2030 đạt khoảng 11 – 12%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ trong triển khai các chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn; tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn để hoàn thiện báo cáo.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tỉnh phát triển trong thời gian tới.