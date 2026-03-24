Đêm khuya cháy quán cơm chay, hai mẹ con tử vong

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, bên trong quán rộng khoảng 100 m² có hai mẹ con (48 tuổi và 10 tuổi) đang ngủ ở khu vực phía sau.
Phát hiện khói lửa, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ quán.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn cháy lan.
Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong và phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong phòng ngủ.
Đại diện chính quyền địa phương cho biết, thời điểm xảy ra sự cố trong nhà chỉ có hai mẹ con.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; đồng thời địa phương cũng đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.