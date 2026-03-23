Khởi tố 2 người đi xe máy hành hung tài xế ô tô ở TP.HCM

TPO - Dù va chạm không gây thiệt hại đáng kể, hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, tài xế ô tô trượt ngã xuống đường, sau đó bị L. lao vào đánh, còn H. dùng tay kẹp cổ, khống chế. Vụ việc khiến công an vào cuộc và đến nay, có hai người đã bị khởi tố.

Clip vụ việc.

Ngày 23/3, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố hai bị can N.K.L (36 tuổi) và H.P.H (53 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung tài xế ô tô xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 7/3 trước số nhà 205 đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu). Thời điểm này, xe máy do L. điều khiển, chở theo H., xảy ra va chạm với ô tô do ông H.T.V (32 tuổi) cầm lái.

Dù va chạm không gây thiệt hại đáng kể, hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, tài xế ô tô trượt ngã xuống đường, sau đó bị L. lao vào đánh, còn H. dùng tay kẹp cổ, khống chế.

Hình ảnh các tài xế rượt đuổi nhau sau va chạm giao thông.

Vụ việc diễn ra trên tuyến đường đông phương tiện qua lại, thu hút nhiều người dân tụ tập theo dõi, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Chỉ đến khi lực lượng CSGT có mặt, tình hình mới được kiểm soát.

Cơ quan công an nhận định, vụ việc là lời cảnh báo về hành vi thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông. Từ một va chạm nhỏ, các đối tượng đã có hành vi bạo lực, có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Điển hình, thời gian qua Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều tài xế về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" do không kiềm chế trong các va chạm giao thông trên đường.