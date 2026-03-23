Pháp luật

Google News

Phạt tù 4 đối tượng cho vay lãi 'cắt cổ', thu lợi hơn 1,6 tỷ đồng

TPO - Nhóm bị cáo cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 1,6 tỷ đồng dù được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ song vẫn phải nhận các mức án từ tù treo đến 14 tháng tù giam.

Ngày 23/3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Hải Việt (33 tuổi) 14 tháng tù, Nguyễn Thế Linh (39 tuổi) 12 tháng tù, Vũ Văn Vinh (38 tuổi) 9 tháng tù và Phạm Thị Mền (29 tuổi, vợ Việt) 6 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bị cáo Vũ Hải Việt (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa ngày 23/3.

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng đã truy tố. HĐXX chấp nhận một phần nội dung bào chữa của các luật sư về giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo vì có các tình tiết như ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, có lý lịch nhân thân tốt...

Về trường hợp không cần cách ly bị cáo Phạm Thị Mền ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX lập luận rằng, ngoài các tình tiết giảm nhẹ vừa nêu, bị cáo Mền còn có 2 con nhỏ, gia đình khó khăn, có chồng cũng là bị cáo trong vụ án.

HĐXX cũng nêu các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là các bị cáo phạm tội từ 2 lần trở lên, vụ án có đồng phạm…

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025, Vũ Hải Việt, Nguyễn Thế Linh, Vũ Văn Vinh và Phạm Thị Mến nhiều lần cho 7 bị hại vay tiền với lãi suất gấp 5 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Trong đó, Vũ Hải Việt đã cho anh Tống Văn D. vay 23 lần và anh Mai Thành T vay 4 lần với lãi suất 1%/ngày, thu lợi bất chính tổng số tiền 904 triệu đồng.

Vũ Văn Vinh cho anh Mai Thành T. vay 2 lần, anh Bùi Văn L. vay 3 lần, chị Lê Thị Tuyết S. vay 5 lần, chị Trần Thị Lan H. vay 2 lần, anh Nguyễn Chí H. vay 2 lần với lãi suất từ 1%/ngày đến 2%/ngày, thu lợi bất chính tổng số tiền 602 triệu đồng.

Nguyễn Thế Linh cho anh Mai Thành T. vay 4 lần, anh Nguyễn Đức C. vay 1 lần, với lãi suất 1%/ngày, thu lợi bất chính số tiền 126,7 triệu đồng.

Phạm Thị Mến biết các đồng phạm cho vay lãi nặng với lãi suất cao nhưng vẫn phụ giúp trong việc nhận tiền lãi của những người vay.

