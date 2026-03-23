Nữ chủ hụi ở Đắk Lắk chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của người thân quen

TPO - Do làm ăn thua lỗ, nữ chủ hụi ở Đắk Lắk đã lập nhiều dây hụi khống để huy động tiền trả nợ cá nhân. Người này đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, phần lớn là người thân quen, bạn bè, bà con.

Ngày 23/3, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường Vi. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013, Nguyễn Thị Tường Vi đứng ra làm chủ hụi (huê) để hưởng hoa hồng, và kinh doanh bất động sản, cho vay đáo hạn ngân hàng. Trong thời gian đầu, hoạt động của Vi diễn ra thuận lợi, tạo được uy tín với nhiều người nên có nhiều cá nhân tham gia góp hụi và cho vay tiền để hưởng lãi.

Đến tháng 1/2023, do làm ăn thua lỗ trong lĩnh vực bất động sản, Vi rơi vào tình trạng nợ nần với tổng số tiền khoảng 12 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Vi vẫn tiếp tục tạo dựng hình ảnh kinh doanh thành đạt, có nhiều tài sản, hoạt động đáo hạn ngân hàng hiệu quả và duy trì vai trò chủ hụi uy tín nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người.

Vi đã lập ra nhiều dây hụi khống để huy động tiền, sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Vi đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Phần lớn các bị hại là người thân quen, bạn bè, bà con.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.