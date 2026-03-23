Pháp luật

Hà Nội: Đối tượng khai động cơ chặn đường đánh chị họ

Thanh Hà
TPO - Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Khuyến khai nhận lý do chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt người phụ nữ tại con ngõ trên phố Định Công Thượng (Định Công, Hà Nội).

Đối tượng Khuyến tại cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt, xảy ra tại phường Định Công, Hà Nội, Cơ quan Công an đã xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi nêu trên là Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, tạm trú tại Định Công Thượng, phường Định Công).

Theo thông tin xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa gia đình đối tượng Khuyến và gia đình chị Đ.T.V.A (SN 1999, trú tại phường Định Công, nạn nhân và là chị họ đối tượng Khuyến).

Cụ thể, chị V.A và mẹ có xảy ra cãi vã với vợ chồng Khuyến. Do đó, sáng ngày 23/3, Khuyến đang đi trong ngõ 219 Định Công Thượng thì phát hiện chị họ chở mẹ đi ngược chiều lại.

Lúc này, Khuyến đã điều khiển xe máy đâm vào xe hai mẹ con chị V.A để chặn lại. Sau đó, đối tượng Khuyến liên tục đánh vào vùng mặt chị V.A.

Một lúc sau, có một số người dân can ngăn và đối tượng Khuyến bỏ đi. Chị V.A sau đó cũng đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Camera ghi lại sự việc.

Toàn bộ hành vi của đối tượng Khuyến bị camera an ninh nhà người dân ghi lại. Đồng thời sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải xử lý nghiêm hành vi côn đồ, hung hãn của đối tượng Khuyến để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cơ quan Công an, vụ việc trên có dấu hiệu “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Hiện Công an phường Định Công tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh Hà
