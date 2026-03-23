Khởi tố 4 bị can ‘phù phép’ hồ sơ nhà ở xã hội, trục lợi chính sách

TPO - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng cao, 4 đối tượng tại Bắc Ninh đã cấu kết làm giả con dấu, tài liệu, “hô biến” hồ sơ không đủ điều kiện thành hợp lệ để trục lợi.

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả liên quan đến dự án nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Diêm Thị Linh (SN 1992, trú tại phường Võ Cường), Chu Quý Đông (SN 1995, trú tại phường Kinh Bắc), Phan Thị Ngọc Phượng (SN 1995) và Phan Thị Hà (SN 1993), cùng trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Diêm Thị Linh là tư vấn viên, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Với mỗi hồ sơ, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng.

img-8097.jpg
Các đối tượng liên quan vụ án.

Sau khi thu thập thông tin cá nhân, Linh chuyển cho Phan Thị Hà soạn thảo tài liệu giả. Tiếp đó, Hà nhờ Phan Thị Ngọc Phượng - người quản lý con dấu của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - đóng dấu xác nhận; đồng thời, Chu Quý Đông, người quản lý con dấu của Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam, tham gia hỗ trợ đóng dấu.

Đáng chú ý, Phan Thị Hà còn tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật các doanh nghiệp trên mạng Internet, giả mạo chữ ký giám đốc để hoàn thiện hồ sơ. Các tài liệu sau đó được chuyển lại cho Linh sử dụng trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho khách hàng. Theo thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ hoàn thiện, Linh trả cho Hà 200.000 đồng.

