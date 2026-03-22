Phát hiện quả bom nặng 350 kg còn nguyên kíp nổ khi đào móng xây nhà

Nguyễn Thắng
TPO - Trong lúc đào móng xây nhà, một hộ dân ở phường Tiền Phong (Bắc Ninh) bất ngờ phát hiện quả bom nặng tới 350kg còn nguyên ngòi nổ. Lực lượng chức năng lập tức phong tỏa hiện trường, di dời dân và lên phương án hủy nổ trong đêm.

Theo đó, gia đình ông Đào Ngọc Hải (tổ dân phố Song Khê 1, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình đào móng nhà đã phát hiện một vật thể lớn nghi là bom nên nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự phường Tiền Phong đã báo cáo cấp trên, đồng thời triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực và duy trì canh trực nghiêm ngặt 24/24 giờ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kết quả khảo sát cho thấy, đây là bom phá nặng khoảng 350kg, dài 1,2m, đường kính 42cm, ký hiệu M117 do Mỹ sản xuất, còn nguyên ngòi nổ.

Quả bom được phát hiện nằm ngay trong khu dân cư đông đúc nên đặc biệt nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời một số hộ dân xung quanh, đồng thời thiết lập vành đai an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường.

Theo kế hoạch, tối 22/3, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh sẽ sử dụng phương tiện chuyên dụng để di chuyển quả bom đến khu vực Trường bắn Quốc gia khu vực 1. Dự kiến, việc hủy nổ sẽ được tiến hành vào khoảng 23 giờ cùng ngày.

