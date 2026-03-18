Pháp luật

Khởi tố vụ lừa đảo hơn 40 tỷ đồng liên quan các dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội

Minh Đức
TPO - Ngày 18/3, Bộ Công an thông tin, Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 40 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện trong quá trình triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Trên cơ sở đó, Cục An ninh kinh tế đã tiến hành rà soát tổng thể, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi trục lợi chính sách.

Ảnh minh hoạ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng những ưu đãi trong chính sách nhà ở xã hội để dựng lên các thủ đoạn gian dối, qua đó lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của người dân có nhu cầu thực sự.

Sau khi khởi tố, cùng ngày 18/3, vụ án đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng nhận định, tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi đang diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, làm méo mó chính sách an sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng.

Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt.

