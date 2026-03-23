Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tuyên án cựu trưởng công an phường ở TPHCM

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tòa án tuyên phạt 3 năm tù với bị cáo Nguyễn Minh Trường, cựu trưởng công an một phường ở TPHCM trước đây do đã làm ngơ cho nhóm tội phạm ma túy hoạt động.

Ngày 23/3, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Minh Trường (cựu Trưởng Công an phường 13, quận 4 cũ) 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh như bị cáo Trường, HĐXX cũng tuyên phạt 5 bị cáo khác mỗi bị cáo 5 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Quang Trung (cựu cảnh sát khu vực) bị phạt 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Thạch Phương Thu (57 tuổi, ngụ TPHCM) và bị cáo Phan Văn Mười lần lượt bị phạt 24 năm tù, 18 năm tù chung về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Đưa hối lộ”.

20 bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm đến 23 năm tù về một trong các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, đầu tháng 1/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1 (cũ) phối hợp với Công an phường Nguyễn Thái Bình (cũ) phát hiện đàn em của Phương Thu là Hồ Hữu Thọ có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, thu giữ 2 ống heroin trong túi quần. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khám xét chỗ ở của Thu, thu giữ tại phòng ngủ 2 gói ma túy nhỏ.

Qua điều tra, xác định, đầu năm 2023, Thạch Phương Thu bắt đầu tổ chức mua bán ma túy, chỉ đạo đàn em chia ca trực, bán ma túy tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 (cũ).

Thời điểm này, bị cáo Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung nhiều lần yêu cầu Phương Thu chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, Phương Thu chủ động đặt vấn đề chi tiền hằng tháng để tiếp tục việc mua bán.

Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt vào ngày 2/1/2024, vào những ngày cuối tháng, Phương Thu đưa cho Phan Văn Mười 20 triệu đồng để chuyển cho Trung. Sau khi nhận tiền, Trung giữ lại 5 triệu đồng, số còn lại chia cho một số đồng nghiệp, mỗi người từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Tổng cộng, Trung đã 12 lần nhận tiền với tổng số 220 triệu đồng và hưởng lợi cá nhân 60 triệu đồng.

Bên cạnh việc chi tiền hằng tháng cho Trường và Trung, bị cáo Thạch Phương Thu còn nhiều lần đưa tiền cho lực lượng bảo vệ khu phố.

