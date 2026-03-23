Tuyên án cựu trưởng công an phường ở TPHCM

TPO - Tòa án tuyên phạt 3 năm tù với bị cáo Nguyễn Minh Trường, cựu trưởng công an một phường ở TPHCM trước đây do đã làm ngơ cho nhóm tội phạm ma túy hoạt động.

Ngày 23/3, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Minh Trường (cựu Trưởng Công an phường 13, quận 4 cũ) 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh như bị cáo Trường, HĐXX cũng tuyên phạt 5 bị cáo khác mỗi bị cáo 5 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Quang Trung (cựu cảnh sát khu vực) bị phạt 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Thạch Phương Thu (57 tuổi, ngụ TPHCM) và bị cáo Phan Văn Mười lần lượt bị phạt 24 năm tù, 18 năm tù chung về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Đưa hối lộ”.

20 bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm đến 23 năm tù về một trong các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, đầu tháng 1/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1 (cũ) phối hợp với Công an phường Nguyễn Thái Bình (cũ) phát hiện đàn em của Phương Thu là Hồ Hữu Thọ có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, thu giữ 2 ống heroin trong túi quần. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khám xét chỗ ở của Thu, thu giữ tại phòng ngủ 2 gói ma túy nhỏ.

Qua điều tra, xác định, đầu năm 2023, Thạch Phương Thu bắt đầu tổ chức mua bán ma túy, chỉ đạo đàn em chia ca trực, bán ma túy tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 (cũ).

Thời điểm này, bị cáo Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung nhiều lần yêu cầu Phương Thu chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, Phương Thu chủ động đặt vấn đề chi tiền hằng tháng để tiếp tục việc mua bán.

Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt vào ngày 2/1/2024, vào những ngày cuối tháng, Phương Thu đưa cho Phan Văn Mười 20 triệu đồng để chuyển cho Trung. Sau khi nhận tiền, Trung giữ lại 5 triệu đồng, số còn lại chia cho một số đồng nghiệp, mỗi người từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Tổng cộng, Trung đã 12 lần nhận tiền với tổng số 220 triệu đồng và hưởng lợi cá nhân 60 triệu đồng.

Bên cạnh việc chi tiền hằng tháng cho Trường và Trung, bị cáo Thạch Phương Thu còn nhiều lần đưa tiền cho lực lượng bảo vệ khu phố.