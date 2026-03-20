Kẻ buôn ma túy nổ súng để 'mở' đường bỏ chạy

TPO - Bị cáo Trần Hải Quỳnh, có nhiều tiền án liên quan đến ma túy, khi cảnh sát kiểm tra căn hộ, anh ta chĩa hai khẩu súng dọa bắn cán bộ tổ công tác, rồi tẩu thoát ra ngoài cướp xe máy bỏ trốn.

Ngày 19/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tù chung thân với bị cáo Trần Hải Quỳnh (SN 1982, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Thúy Ngân (SN 1976, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) bị phạt 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”; Lê Thị Kim Lương (SN 1976, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Tuyết Anh (SN 1984, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng lĩnh 18 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Diễn biến xét xử cho thấy, Trần Hải Quỳnh là đối tượng có nhiều tiền án về các hành vi liên quan ma túy, vũ khí quân dụng. Năm 2015, Quỳnh bị TAND quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội, phạt 15 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Năm 2025, Quỳnh ra tù, lên Lạng Sơn và mua 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn các loại và 2 bình xịt hơi cay với tổng số hơn 35 triệu đồng mục đích phòng thân.

Cũng trong thời gian này, Quỳnh bỏ ra 200 triệu đồng mua ma tuý (gồm các loại cần sa, nước vui, Heroin, Methamphetamine, Ketamine, MDMA) về bán lẻ cho người khác.

Tháng 7/2025, Quỳnh nhờ người đứng tên thuê một căn nhà gần đường Phan Trọng Tuệ (Hà Nội) và mang toàn bộ ma túy, súng, đạn về cất giấu tại phòng ngủ.

Bị cáo Trần Hải Quỳnh.

Khoảng 22h ngày 24/7/2025, tổ công tác Công an xã Đại Thanh (Hà Nội) đến kiểm tra, Quỳnh liền trốn vào trong phòng ngủ, để một người khác ra mở cửa.

Lực lượng Công an phát hiện Quỳnh đang trốn nên yêu cầu mở cửa phòng nhưng Quỳnh đứng dựa lưng vào cửa, ngăn không cho ai mở. Đồng thời, dùng 2 khẩu súng hướng nòng về phía tổ công tác dọa, rồi bắn lên trần nhà.

Quỳnh sau đó bỏ chạy ra ngoài, bắn thêm một phát nữa xuống nền đường. Tới bờ sông Tô Lịch, anh ta dùng súng chặn một đôi nam nữ cướp xe máy, di chuyển xuống phố Linh Đàm.

Tại đây, Quỳnh vứt xe máy, thuê taxi đi mua quần áo mới rồi tới nhà bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ngân xin ngủ nhờ. Sáng hôm sau, Quỳnh kể lại chuyện bắn Công an, cướp xe máy cho Ngân và nhóm Lê Thị Kim Lương, Nguyễn Tuyết Anh biết, đồng thời nói muốn làm hộ chiếu để trốn sang Lào.

Cơ quan truy tố xác định, Ngân giúp Quỳnh mua điện thoại, sim, đồ dùng, chiều cùng ngày, Quỳnh bắt taxi đi Quảng Trị để vượt biên nhưng bị bắt giữ.