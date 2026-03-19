Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thu giữ hơn 360.000 lít dầu DO vận chuyển trái phép trên biển

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, xử lý 124 vụ vi phạm trên biển Tây Nam, thu giữ hơn 360.000 lít dầu DO cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 19/3, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong đợt cao điểm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính thông thường vượt 185%; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại vượt 30%; đấu tranh tội phạm ma túy vượt 100% kế hoạch.

anh-1.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì Hội nghị.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ, tiếp nhận, điều tra và xử lý 124 vụ với 128 tàu; tịch thu hơn 17.035 kg hải sản, 363.781 lít dầu DO và 1.500 m dây câu. Đồng thời, xử phạt và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính 111 vụ/115 tàu với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; bán phát mãi tang vật vi phạm thu về hơn 13,7 tỷ đồng; bàn giao 10 vụ/12 tàu cho địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 6 vụ với 6 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ gần 300 gam Methamphetamine cùng một số lượng nhỏ MDMA, Ketamine, 5 điện thoại di động và 3 xe máy.

anh-3-71.jpg
Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu cá TG 91975 TS vận chuyển trái phép trên 230.000 lít dầu DO ngày 17/12/2025.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, vùng biển, tuyến và đối tượng, xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực thi pháp luật trên biển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy và vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), không để tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, kết quả đạt được trong đợt cao điểm đã góp phần quan trọng ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật dịp Tết, giữ vững an ninh, trật tự an toàn trên vùng biển Tây Nam, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật trên biển.

anh-5.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong đợt cao điểm. Ảnh: CSB

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

