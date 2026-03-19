Thu giữ hơn 360.000 lít dầu DO vận chuyển trái phép trên biển

TPO - Trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, xử lý 124 vụ vi phạm trên biển Tây Nam, thu giữ hơn 360.000 lít dầu DO cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 19/3, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong đợt cao điểm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính thông thường vượt 185%; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại vượt 30%; đấu tranh tội phạm ma túy vượt 100% kế hoạch.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì Hội nghị.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ, tiếp nhận, điều tra và xử lý 124 vụ với 128 tàu; tịch thu hơn 17.035 kg hải sản, 363.781 lít dầu DO và 1.500 m dây câu. Đồng thời, xử phạt và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính 111 vụ/115 tàu với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; bán phát mãi tang vật vi phạm thu về hơn 13,7 tỷ đồng; bàn giao 10 vụ/12 tàu cho địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 6 vụ với 6 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ gần 300 gam Methamphetamine cùng một số lượng nhỏ MDMA, Ketamine, 5 điện thoại di động và 3 xe máy.

Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu cá TG 91975 TS vận chuyển trái phép trên 230.000 lít dầu DO ngày 17/12/2025.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, vùng biển, tuyến và đối tượng, xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực thi pháp luật trên biển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy và vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), không để tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, kết quả đạt được trong đợt cao điểm đã góp phần quan trọng ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật dịp Tết, giữ vững an ninh, trật tự an toàn trên vùng biển Tây Nam, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong đợt cao điểm. Ảnh: CSB

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.