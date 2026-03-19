Nhận chở thuê 24 tấn cà phê rồi bán lấy tiền tiêu xài

TPO - Nhận chở thuê hơn 24 tấn cà phê nhân robusta trị giá hơn 2 tỷ đồng cho một công ty vận tải ở Gia Lai, nhưng Quyền lại không chở đến điểm nhận theo hợp đồng mà mang đi bán cho nhiều cơ sở kinh doanh để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Gia Lai đã bị khởi tố và tạm giam về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Bùi Văn Quyền (SN 1997, trú xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).

Đối tượng Bùi Văn Quyền

Quyền làm nghề tài xế xe tải, cuối tháng 12/2025, Quyền nhận chở thuê hơn 24 tấn cà phê nhân robusta trị giá hơn 2 tỷ đồng cho một công ty vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhận hàng, đối tượng không chở đến điểm nhận theo hợp đồng mà mang đi bán cho nhiều cơ sở kinh doanh nông sản tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để lấy tiền tiêu xài.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Gia Lai đã bị khởi tố và tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Quyền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là người có liên quan đến đối tượng Quyền trong vụ án trên liên hệ với đơn vị tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng gặp điều tra viên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.