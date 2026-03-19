Hai cựu cán bộ nhận tiền để giúp Mr Pips lập ‘tổ tư vấn’ đối phó với khiếu kiện và công an

TPO - Hai bị can Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn, đều công tác trong ngành công an, bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Biết rõ hành vi lừa đảo vẫn giúp sức

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cùng bị truy tố trong vụ án hai bị can Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (SN 1980, ở Quảng Trị), đều công tác trong ngành công an.

Tài liệu điều tra xác định, năm 2020, Phong quen biết Phó Đức Nam thông qua em gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995). Tâm là bạn gái của Nam.

Quá trình này, Phong cũng biết Nam hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, thuê văn phòng, tuyển dụng, điều hành nhân viên kinh doanh liên lạc, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng đầu năm 2021, Phó Đức Nam ra Hà Nội và liên hệ rủ Phong đi ăn cơm, Phong đã hẹn bị can Phạm Trường Sơn đi cùng. Khi gặp mặt, Nam giới thiệu đang kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, loại hình kinh doanh này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Nam cũng trình bày, thi thoảng nhân viên bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ nên muốn thành lập bộ phận pháp chế trong công ty để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư chứng khoán quốc tế, forex mà hạn chế rủi ro nếu bị khách khiếu kiện.

Nghe Nam trao đổi, bị can Phạm Trường Sơn cho biết "cần phải có bộ phận pháp chế, quản trị rủi ro". Đồng thời, khuyên Nam phải làm việc với một luật sư nhằm tư vấn quy trình cho các nhân viên làm việc với khách hàng.

Sau cuộc gặp trên, khoảng tháng 9/2021, Nam cùng nhóm Phong, Sơn và luật sư tiếp tục đi ăn tối. Tại đây, Nam lại kể chuyện nhân viên của mình bị cơ quan công an triệu tập do bị khách hàng tham gia đầu tư khiếu kiện về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cần xây dựng Bộ phận pháp chế (Sau này đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro).

Phó Đức Nam và khối tài sản bị thu giữ.

'Tổ tư vấn' được trả lương 350 triệu đồng/tháng

Theo kết luận, bị can Phong đã gửi cho Nam thông tin của người tên Nguyên (chưa xác định được nhân thân) để tuyển dụng làm Quản lý trung tâm quản trị rủi ro. Trung tâm sẽ là một bộ phận trong công ty chứ không hoạt động độc lập. Nam cũng đặt vấn đề với Phong, Sơn và luật sư về việc thành lập “tổ tư vấn” để hỗ trợ cho Công ty và Trung tâm quản trị rủi ro.

Trong “tổ tư vấn” có vị luật sư hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên công ty nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ. Nếu nhân viên của Nam bị “khiếu kiện” và bị cơ quan công an xác minh, triệu tập, Phong và Sơn có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc đó, nắm tình hình để biết được mức độ nghiêm trọng.

"Tổ tư vấn" dựa vào thông tin sẽ quyết định xem có nên bảo nhân viên đó đến cơ quan công an làm việc hay không và nếu đến, luật sư sẽ đi cùng để tư vấn cách khai báo. Nếu nhân viên của Nam bị bắt giữ, sẽ có luật sư bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích cho nhân viên đó.

Kết luận xác định, riêng “tổ tư vấn” được Nam trả 350 triệu đồng/tháng. Tháng nào tư vấn được vụ việc cụ thể, sẽ được chuyển thêm tiền.

Sau khi thành lập Trung tâm quản trị rủi ro, Nam tuyển dụng Nguyên và giao Nguyên tuyển dụng thêm nhân viên cho trung tâm. Nam, Nguyên và luật sư đã lập nhóm telegram để trao đổi công việc liên quan đến xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nhân viên.

Nhóm này còn phối hợp xây dựng “Quy tắc ứng xử của Referral” để nhân viên bộ phận kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng trao đổi với khách trước khi khách tham gia đầu tư nhằm né tránh trách nhiệm khi khách đầu tư thua lỗ. Hàng tháng hoặc cách một vài tháng, Nam sẽ chuyển tiền công của “tổ tư vấn” cho Phong.

Theo cơ quan điều tra, từ 10/2021 - 6/2023, Phó Đức Nam chuyển cho bị can Phong hơn 6,4 tỷ đồng (số này: Phong chuyển cho luật sư 2,2 tỷ; cho bị can Sơn 2 tỷ còn bản thân hưởng lợi gần 2,2 tỷ).

Sai phạm trên khiến bị can Nguyễn Thanh Phong Phạm Trường Sơn và một luật sư bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng, Nguyễn Thanh Phong còn có hành vi giúp Phó Đức Nam mua 4 thửa đất ở Tây Ninh nên bị đề nghị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.