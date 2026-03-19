Phát lệnh truy nã đối tượng liên quan vụ khủng bố tại Đắk Lắk

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Đình Thắng để phục vụ điều tra vụ án “Khủng bố” xảy ra trên địa bàn và kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 19/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi thông báo truy nã đối với bị can Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố”.

Theo đó, cơ quan này đang điều tra vụ án “Khủng bố” xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình thụ lý, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS”. Bị can Thắng bị khởi tố về tội “Khủng bố” theo khoản 2, Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Đình Thắng có nơi thường trú trước khi vượt biên ra nước ngoài tại số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi bị can sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân khi phát hiện Nguyễn Đình Thắng ở đâu có thể bắt giữ và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận, cần thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định.