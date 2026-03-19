Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát lệnh truy nã đối tượng liên quan vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Đình Thắng để phục vụ điều tra vụ án “Khủng bố” xảy ra trên địa bàn và kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 19/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi thông báo truy nã đối với bị can Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố”.

Theo đó, cơ quan này đang điều tra vụ án “Khủng bố” xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình thụ lý, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS”. Bị can Thắng bị khởi tố về tội “Khủng bố” theo khoản 2, Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Đình Thắng có nơi thường trú trước khi vượt biên ra nước ngoài tại số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh.

tienphong-44444.jpg
Đối tượng Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi bị can sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân khi phát hiện Nguyễn Đình Thắng ở đâu có thể bắt giữ và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận, cần thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định.

#Nguyễn Đình Thắng #truy nã #khủng bố #Đắk Lắk

