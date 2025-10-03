Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Truy tố kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị can Đào Minh Quân, Phạm Lisa và 3 người của tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố và đề nghị ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 3/10, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Cụ thể, bị can bị truy tố gồm: Đào Minh Quân (tức Đào Văn, SN 1952, tại TPHCM, nơi ở hiện tại California, Hoa Kỳ); Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào, SN1979 tại TPHCM, nơi ở hiện tại California, Hoa Kỳ); Huỳnh Thị Thắm (tức Huỳnh Tammy Thắm, SN 1981 tại An Giang, nơi ở California, Hoa Kỳ); Đào Kim Quang (tức Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền, SN 1953 tại Bình Thuận, nơi ở Na Uy); Lâm Ái Huệ (tức Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm, SN 1968 tại tỉnh Kiên Giang, nơi ở hiện tại Canada).

Các bị can đang bị truy nã, Viện KSND Tối cao đề nghị các bị can đến trụ sở Công an, Viện Kiểm sát tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng.

screen-shot-2025-10-03-at-102106.png
Bị can Đào Minh Quân và Phạm Lisa

Theo cơ quan điều tra, trước đó Bộ Công an cũng thông báo tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Tổ chức này có trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Hoa Kỳ, do Đào Minh Quân cầm đầu, chỉ huy. Quân tự xưng là Thủ tướng của "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Sau khi thành lập, Đào Minh Quân và số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đến các trại tỵ nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng, đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Năm 2015, số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các “chí nguyện đoàn” trong nước; khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố, nhưng đã bị cơ quan An ninh Việt Nam kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt, xử lý 4 đối tượng là: Hà Ngọc Hân, Mai Xuân Nghĩa, Lương Tuấn Vinh, Nguyễn Văn Hội.

Trong nhóm đối tượng có Mai Xuân Nghĩa lẩn trốn sang Lào, sau đó xâm nhập về nước cùng với Đào Quang Thực lên kế hoạch mua vũ khí tấn công khủng bố nhưng bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện, bắt giữ sau đó.

Năm 2017, số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” bên ngoài ráo riết phát triển lực lượng, thành lập các nhóm “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Đại Việt” nhằm khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ.

Chúng đã cử 2 thành viên là Phan Angel (tức Phan Thị Đào, SN 1956, quốc tịch Mỹ) và Nguyen James Han (tức Nguyễn Thanh Hân, SN 1967, quốc tịch Mỹ) về nước cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

Theo sự chỉ đạo của số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/4/2017; đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017 và tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn.

Tháng 4/2017, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Tháng 12/2017, TAND TPHCM đã đưa vụ án trên ra xét xử, tuyên phạt các đối tượng từ 4 - 16 năm tù.

Hoàng An
