Mang súng đến người quen bắn thị uy

Cảnh Kỳ
TPO - Do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người quen cùng địa phương rồi rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên, Phương bị khởi tố về hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Phạm Minh Phương (SN 1983, ngụ xã Lộc Thuận, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Võ Phạm Minh Phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, Phương được một người quen cho 1 khẩu súng ngắn màu đen, dạng ổ đạn quay và mang về cất giấu tại nơi ở.

Đến khoảng 20h ngày 13/1/2026, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người quen cùng địa phương rồi rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên một phát đạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Thuận có mặt lập biên bản và thu giữ tang vật.

Kết luận giám định xác định khẩu súng trên thuộc nhóm vũ khí quân dụng, nên công an ra quyết định khởi tố.

Cảnh Kỳ
