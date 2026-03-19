Phục hồi điều tra dự án trang bị lọc nước cho trạm y tế, trường học trị giá trăm tỷ tại Cà Mau

Tân Lộc
TPO - Sau thời gian tạm đình chỉ để giám định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã phục hồi điều tra vụ việc liên quan dự án hệ thống lọc nước trên 123 tỷ đồng cho trường học và trạm y tế tại tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Ngày 19/3, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã phục hồi điều tra vụ việc liên quan dự án hệ thống lọc nước uống cho trường học và trạm y tế tại tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Trước đó, vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) tiếp nhận từ năm 2022. Đầu năm 2023, việc điều tra tạm dừng để phục vụ giám định. Khi có kết quả, xác định có dấu hiệu sai phạm, vụ án được phục hồi điều tra theo quy định.

Hệ thống lọc nước uống tại một trường cấp 2 ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (cũ) không sử dụng được.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 7/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) có công văn cho phép đầu tư thí điểm 15 hệ thống lọc nước sạch tại TP.Bạc Liêu (cũ). Đến tháng 5/2017, tỉnh tiếp tục phân bổ vốn cho cả 7 huyện, thị xã, thành phố, giao mỗi địa phương 4 tỷ đồng để quyết định đầu tư và quản lý chi.

Tính đến đầu tháng 6/2021, UBND các huyện, thị xã và thành phố đã quyết định đầu tư 299 hệ thống lọc nước, trong đó đầu tư cho 253 điểm trường và 46 trạm y tế. Dự án có toàn bộ kinh phí đầu tư trên 123 tỷ đồng với 27 dự án và 31 lần lựa chọn nhà thầu nhưng hầu hết là do nhà thầu Công ty Cổ phần công nghệ Remy Việt Nam thực hiện (thực hiện 27/31 gói thầu).

Báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thời điểm đó cũng chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình vận hành. Việc liên hệ nhà thầu bảo hành, sửa chữa gặp khó khăn, có thời điểm gián đoạn cung cấp nước.

Khi hết thời gian bảo hành, các đơn vị không cân đối được kinh phí bảo trì, trong khi chi phí do nhà thầu đưa ra khoảng 8 - 10 triệu đồng/năm. Khi hệ thống hư hỏng, các đơn vị gần như không thể tự xử lý mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhà thầu, dẫn đến chậm khắc phục, thậm chí có trường hợp không liên hệ được.

Không chỉ vậy, nhiều nơi không thực hiện xét nghiệm định kỳ chất lượng nước do thiếu kinh phí và thông tin, trong khi đây là yêu cầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quy chuẩn của Bộ Y tế.

Tại một số điểm trường, hệ thống lắp đặt ngoài trời, không có che chắn, dẫn đến rêu mốc, bụi bẩn, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhiều thiết bị thường xuyên gặp sự cố ở bộ phận khởi động, máy bơm.

Trước những dấu hiệu bất thường, cơ quan điều tra đã yêu cầu các địa phương cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để xác minh dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

#hệ thống lọc nước #Cà Mau #Bạc Liêu #dự án nước sạch #sai phạm #đầu tư công #nhà thầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục