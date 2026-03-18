Bố mẹ, dì ruột của Mr Pips tẩu tán tiền, vàng sau khi con bị bắt như thế nào?

TPO - Sau khi Phó Đức Nam bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, cha mẹ, anh chị, dì ruột của anh ta cùng nhau rút tiền, vàng đem "tẩu tán" nhằm tránh bị thu giữ.

Tiền lừa đảo mua căn hộ hạng sang, mua nhiều bất động sản

Liên quan đến vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, thu hồi số tài sản đặc biệt lớn.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định, để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng (bố Nam) tìm một số cá nhân sử dụng pháp nhân doanh nghiệp và người thân, quen đứng tên mua, quản lý nhiều bất động sản tại TP HCM, Hà Nội và một số địa phương.

Những người này sử dụng tiền có được từ hoạt động lừa đảo và tiền vay ngân hàng để thực hiện giao dịch, sau đó hợp thức hóa bằng việc sang tên, chuyển nhượng các bất động sản. Trong đó có nhiều căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) với giá từ khoảng 1,8 tỷ đồng đến gần 6 tỷ đồng; căn hộ tại Empire City hơn 23,5 tỷ đồng; căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng; căn hộ tại Sunshine Riverside (Hà Nội) khoảng 2 tỷ đồng; cùng nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn mua nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỷ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh tổng diện tích khoảng 9.000m², trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp để che giấu nguồn tiền.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam đã mua 2 căn hộ tại tháp Crown phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỷ đồng, gồm một căn khoảng 145,5 tỷ đồng và một căn khoảng 120,8 tỷ đồng, giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng/m2. Dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn gốc. Sau đó, các đối tượng tiếp tục thực hiện các thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng nhằm hợp thức hóa quyền sở hữu và quay vòng dòng tiền.

Bị can Phó Đức Nam

Mẹ đẻ của Mr Pips mang vali chứa tiền vàng đi gửi họ hàng

Cũng theo điều tra, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của Nam có trong các tài khoản, ông Thắng và vợ là bà Lê Thị Liễu đã rút tiền đi mua Đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, ông Thắng rút tiền trong 2 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Techcombank, tổng số 30 tỷ đồng. Tiếp đó rút tiền từ tài khoản 20 tỷ đồng và rút tiền trong 1 sổ tiết kiệm còn lại ra tiền mặt 15 tỷ đồng.

Cũng trong cùng ngày 31/10/2024, ông Thắng rút tiền mặt từ sổ tiết kiệm gửi tại Vietcombank 30 tỷ đồng và rút từ sổ tiết kiệm tại MBBank 20 tỷ đồng.

Sau khi rút tiền, ông Thắng gửi cháu ruột mình là anh Phó Đức Tiến 45 tỷ đồng; đưa nhân viên làm cùng CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20 tỷ đồng; đưa cho em cọc chèo của mình 20 tỷ đồng.

Với bà Liễu, cơ quan điều tra xác định bà ra Vietcombank rút 2 sổ tiết kiệm 30 tỷ đồng và ra MBBank rút 30 tỷ đồng khác. Sau đó, người phụ nữ đi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi gộp cùng với tiền, vàng có sẵn trong nhà, cho vào 2 balo cùng 1 vali đều có khoá mã số, đem đến nhà người quen, cháu ruột của chồng nhờ cất hộ.

Ngoài ra, bà Liễu nhờ mẹ đẻ đi cùng ra ngân hàng, mở 2 sổ tiết kiệm mang đứng tên cụ, tổng số 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nêu trên đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ theo quy định.

Những sai phạm nêu trên khiến ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm bị cơ quan điều tra buộc tội “Rửa tiền”.

Bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, dì ruột Phó Đức Nam) cũng bị đề nghị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỷ đồng; kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn thực tế để trốn đóng 284 triệu đồng tiền thuế.

Một người họ hàng khác của Nam là Phó Đức Tuấn cũng bị cáo buộc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cụ thể, Tuấn biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỷ đồng.