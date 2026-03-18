Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công an

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục trả lại gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, anh Bùi Hồng Sơn (trú tại xóm 3 Phương Đông, xã Gia Trấn) bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền 998 triệu đồng, trong khi không phát sinh bất kỳ giao dịch hay nguồn thu hợp pháp nào tương ứng.

Công an xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) cùng gia đình anh Bùi Hồng Sơn hoàn thành việc trao trả số tiền gần 1 tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an Gia Trấn.

Nhận định đây là khoản tiền chuyển nhầm, anh Sơn lập tức đến cơ quan công an trình báo, đề nghị xác minh để hoàn trả cho đúng chủ sở hữu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Trấn nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng Techcombank chi nhánh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát dòng tiền. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là anh Hà Hữu T. (SN 1977, trú tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ).

Sau khi liên hệ, cơ quan chức năng đã hướng dẫn các bên hoàn tất thủ tục đối soát và chuyển trả số tiền theo đúng quy định.

Từ vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo: khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không được tự ý sử dụng mà cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Hành vi cố tình chiếm giữ tài sản của người khác, dù dưới hình thức “chuyển nhầm”, vẫn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Xem thêm

Cùng chuyên mục