Công an Hà Nội khuyến cáo cá nhân, DN trả lại tiền nếu 'trót nhận tiền môi giới mua NOXH'

TPO - "Nếu có các cá nhân, doanh nghiệp (DN), không có chức năng thẩm quyền mua bán nhà ở xã hội, nhưng đã lỡ, trót nhận tiền của người dân trái quy định thì khẩn trương hoàn trả trước khi cơ quan công an làm rõ, xử lý", Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nói.

Ngày 3/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội (NOXH) và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - nhận định, “an cư lạc nghiệp” không chỉ là mong mỏi bình dị mà còn là quyền chính đáng của mỗi người dân Thủ đô.

Người dân nêu câu hỏi tại hội nghị

Dù có nhiều nỗ lực, hành trình tiếp cận nhà ở xã hội của người dân vẫn chưa dễ dàng như pháp lý còn phức tạp, nặng về tiền kiểm; Quy trình còn đơn lẻ, chưa được liên thông; Trách nhiệm chứng minh vẫn còn dồn nhiều lên phía người dân; Dữ liệu chưa đồng bộ khiến xác minh kéo dài; Chủ đầu tư mỗi nơi một quy trình, đôi khi phát sinh thêm giấy tờ ngoài quy định.

Với câu hỏi của người dân về lý do không bốc thăm cho những người có cùng nhu cầu, khiến cho nhiều hộ gia đình nhiều thành viên bốc căn hộ 1 phòng ngủ, còn người độc thân lại bốc được căn hộ rộng, ông Lê Quang Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BIC Việt Nam cho biết, ngày 24/11 vừa rồi, công ty tổ chức bốc thăm căn hộ tại dự án đối với hồ sơ khách hàng đủ điều kiện.

Các quỹ căn để thực hiện mua, thuê mua có nhiều dải diện tích từ 30-77m2. Trước khi tổ chức ra quy chế bốc thăm, công ty đã khảo sát nhu cầu khách hàng từng cá nhân, hộ gia đình về dải diện tích. Kết quả thu về hơn 2% số người dân chọn nhu cầu căn hộ 1 vệ sinh, 1 phòng ngủ (nhỏ nhất) trong khi lượng căn hộ diện tích nhỏ chiếm diện tích tương đối. "Nếu giải quyết như thế, để đảm bảo quyền lợi, ban lãnh đạo công ty quyết định hình thức ngẫu nhiên, tự do cho tất cả mọi người do nhu cầu chênh lệch quá lớn", ông Huy chia sẻ.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội cho biết, trong 3 tháng qua, đơn vị nhận khoảng 22.000 hồ sơ xin xác nhận hồ sơ mua NOXH. Cao điểm chi nhánh Long Biên tiếp nhận 400 hồ sơ/ngày. Việc nhận hồ sơ quá lớn dẫn đến tra cứu gặp vướng mắc. Đơn vị cũng đã đề nghị người mua có nhu cầu xác nhận không xin xác nhận quá sớm vì giấy xác nhận chỉ có thời hạn trong vòng 6 tháng.

Vị đại diện cũng cho biết, nhiều trường hợp vừa mua NOXH xong đã có ủy quyền cho người khác, sau 5 năm đủ điều kiện sang nhượng thì lập tức sang nhượng. Do đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội đề xuất cơ quan công an vào cuộc khi có dấu hiệu các đối tượng không có nhu cầu NOXH hoặc nhu cầu trục lợi như vậy.

Rao bán tràn lan suất ngoại giao mua NOXH trên mạng xã hội

Đặt câu hỏi tới Đại diện Công an Hà Nội tại tọa đàm, một người dân cho biết hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện các thông tin về suất ngoại giao, suất nội bộ, phí đặt chỗ mua nhà ở xã hội được rao bán tràn lan. Theo đó, mức phí với chi phí tăng dần từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng... Vậy người dân có nên tin tưởng vào những mời chào, những thông tin như trên hay không?

Trả lời, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, đây là nội dung mà lãnh đạo Công an Hà Nội đặc biệt quan tâm và chỉ đạo rất sát sao từ cấp xã đến cấp phòng nhằm rà soát, phát hiện, xử lý.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Về việc hiện này trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về mua bán suất ngoại giao, suất nội bộ, ông Tuấn nói "hoàn toàn không có việc này".

Tuy nhiên, ông cho rằng người dân phải đặc biệt lưu ý việc có các đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội để lôi kéo mua nhà ở xã hội. Trong đó, có rất nhiều nội dung thông tin liên quan như vấn đề mối quan hệ với các cấp lãnh đạo để có các suất ngoại giao, suất nội bộ để mua được nhà ở xã hội.

Ngoài ra, có rất nhiều thông tin về việc triển khai các dự án khiến người dân theo dõi, tin cậy tương tác. "Từ đó, các đối tượng sẽ lôi kéo người dân từng nấc một, từ phí nộp hồ sơ, phí chênh lệch, phí đảm bảo sẽ được bốc thăm trúng theo đúng nguyện vọng...", Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nêu.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn khẳng định tất cả những hành vi trên là nhóm hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông khuyến cáo người dân hết sức nâng cao cảnh giác đối với những dạng thông tin như trên khi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, người dân cần tìm hiểu kỹ càng các chính sách về nhà ở xã hội, để không qua bất cứ kênh trung gian nào, từ khâu nộp hồ sơ, đăng ký và nộp những khoản tiền ngoài quy định.

"Nếu người dân phát hiện các hành vi liên quan như vậy, thì cung cấp cho lực lượng công an nơi gần nhất và chúng tôi đảm bảo sẽ giải quyết triệt để và xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu có các cá nhân, doanh nghiệp, không có chức năng thẩm quyền mua bán nhà ở xã hội, nhưng đã lỡ, trót nhận tiền của người dân trái quy định thì khẩn trương hoàn trả trước khi cơ quan công an làm rõ, xử lý", Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nói.