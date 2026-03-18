Cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT bị đề nghị mức án đến 30 năm tù

TPO - Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa khẳng định 30 bị cáo đã phạm tội, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đề nghị phạt từ 300 triệu đồng đến 30 năm tù.

Ngày 18/3, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ 16.000 học viên được cấp chứng chỉ trái quy định tại nhiều trung tâm đào tạo lái xe. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Viện Kiểm sát vừa đề nghị phạt Hồ Văn Búp 27-30 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) từ 27-30 năm tù cho các tội: "Giả mạo trong công tác", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) bị đề nghị phạt từ 26-30 năm tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "Đưa hối lộ".

28 bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 300 triệu đồng đến 25 năm tù về một trong các tội: "Giả mạo trong công tác"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Nhận hối lộ" hoặc "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua phần xét hỏi công khai tại phiên tòa, các bị cáo cùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Vì động cơ cá nhân là vụ lợi, các bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật nhằm giáo dục, răn đe. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Búp cùng đồng phạm phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên. Tuy nhiên, bị cáo Hồ Văn Búp cũng có một số tình tiết cần xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX ghi nhận cho các bị cáo khác một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính, quá trình công tác có nhiều thành tích...

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18/3.

Về nội dung vụ án, Viện Kiểm sát bảo lưu như cáo trạng đã truy tố. Theo đó, sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III và các trung tâm trực thuộc, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe.

Trong đó: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT được Sở GTVT TPHCM (cũ) cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ô tô các hạng B1, B2, C nhưng không có chức năng sát hạch lái xe.

Bị cáo Hồ Văn Búp đã chỉ đạo trung tâm mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Trong số này, nhiều người không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Số lượng học viên trượt cao khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm mạnh, trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương đề xuất phương án không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án này được ông Búp và các cấp dưới thống nhất thực hiện.

Lãnh đạo trung tâm sau đó đã chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung mà phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao đưa bảng tổng hợp điểm để học viên ký khống. Có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để hoàn thiện hồ sơ.

Một góc phòng xử án.

Bị cáo Hồ Văn Búp chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy nhằm cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại cho trung tâm gần 15 tỷ đồng. Ông Búp còn chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp xăng dầu. Số tiền ông Búp thu lợi bất chính là gần 13 tỷ đồng và đã đưa 1 tỷ đồng cho 2 cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để được bỏ qua sai phạm. Trong đó: 446 triệu đồng được xác định là tiền hối lộ nhằm tránh bị xử phạt.

4 trung tâm còn lại đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên, nâng tổng số người được cấp chứng chỉ sai quy định lên hơn 16.000 trường hợp.