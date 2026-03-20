Trùm giang hồ Mạnh ‘gỗ’ lĩnh 10 năm tù trong vụ án hối lộ cán bộ kiểm lâm

Hoàng Phúc
TPO - Đưa hối lộ cho cán bộ kiểm lâm để đường dây vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam tiêu thụ trót lọt, trùm giang hồ Mạnh “gỗ” ở Thanh Hóa lĩnh án 10 năm tù.

Ngày 19/3, TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa mở phiên xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”, SN 1974, trú phường Hạc Thành) cùng các đồng phạm khác trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Mai hoạt động buôn bán gỗ từ Lào về Việt Nam. Để thực hiện hành vi phạm tội, Mai đã xây dựng một hệ thống “đàn em” gồm: Trần Văn Quang (SN 1991, trú phường Hạc Thành), Lê Đình Trình (tức Trình “Nát”, SN 1981, trú xã Sao Vàng) và Nguyễn Văn Mạnh (tức Mạnh “Quạ”, SN 1978, trú xã Lam Sơn).

Các bị cáo tại tòa.

Từ năm 2022 đến 2025, Mai (tức Mạnh “gỗ”), chỉ đạo đàn em mua gỗ từ Lào về tiêu thụ tại Việt Nam, vận chuyển bằng xe tải từ 3,5 đến 7 tấn qua các cửa khẩu phía Tây của tỉnh Thanh Hóa vào ban đêm.

Để các xe vận chuyển gỗ trót lọt, Mạnh “gỗ” và đồng phạm đã móc nối, cấu kết để môi giới và đưa hối lộ nhiều lần cho cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Quan Sơn và Thường Xuân.

Trong đó, Nguyễn Văn Mai có quan hệ với Nguyễn Hữu Hậu, nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn. Nguyễn Văn Mai đã thỏa thuận với Nguyễn Hữu Hậu để Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải, Dương Đình Sơn cùng nhận tiền hối lộ để các xe chở gỗ lậu của Nguyễn Văn Mai đi qua các Trạm Kiểm lâm không bị kiểm tra trong thời gian dài.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Mai cũng nhiều lần đưa tiền hối lộ cho Phạm Văn Biên, nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Lương Sơn (huyện Thường Xuân cũ), cùng một số cán bộ kiểm lâm khác, nhằm giúp việc vận chuyển gỗ lậu không bị kiểm tra.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Mạnh "Gỗ" cùng các đồng phạm.

Từ đầu năm 2023 đến năm 2025, Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi (SN 1972, trú thôn Trung Thành, xã Lương Sơn) và Lê Quang Vinh (SN 1983, trú thôn Minh Thành 2, xã Lam Sơn) đã nhiều lần đưa tiền cho Mạnh “gỗ” (thông qua Trần Văn Quang), với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, để chuyển cho các đơn vị chức năng nhằm tránh việc kiểm tra, xử lý đối với các xe chở gỗ

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo buộc. HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Văn Mai 10 năm tù; Trần Văn Quang 9 năm tù; Nguyễn Hữu Hậu, Phạm Văn Biên và Nguyễn Văn Mạnh mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù; Lê Đình Trình và Vũ Ngọc Đợi 13 năm 6 tháng tù; Lê Quang Vinh 12 năm tù; Nguyễn Hữu Hải và Dương Đình Sơn 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

#Mạnh Gỗ #hối lộ #gỗ lậu #kiểm lâm #Thanh Hóa #vận chuyển gỗ

