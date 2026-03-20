Dàn dựng kịch bản lừa bán thiên thạch giả với giá 11 tỷ đồng

TPO - Tin vào “thiên thạch” giá trị hàng chục tỷ đồng, một gia đình ở Hà Nội đã sập bẫy nhóm đối tượng lừa đảo dàn dựng kịch bản tinh vi từ mạng xã hội đến nghi lễ cúng bái, qua đó bị chiếm đoạt 11 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền chiếm đoạt lên tới 11 tỷ đồng thông qua việc mua bán “thiên thạch” giả.

Các đối tượng gồm: Man Thăng Long (SN 1976, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), Tô Minh Quảng (SN 1976, trú tại phường Đồng Xoài, tỉnh Quảng Nam), Vương Cường (SN 1976, trú tại TP. Hà Nội) và Mai Văn Cường (SN 1983, trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn tố giác của bà D.T (trú tại TP. Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng lừa mua “thiên thạch” giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng và thu hồi tài sản.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ các đối tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt; 2 ô tô trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng được mua từ tiền chiếm đoạt; 4 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra, đầu năm 2025, Man Thăng Long phát hiện trên mạng xã hội có nhiều người săn lùng “thiên thạch” với giá cao nên nảy sinh ý định làm giả để lừa đảo. Sau khi chế tạo một viên “thiên thạch”, Long câu kết với các đối tượng còn lại tìm “con mồi” là những người có điều kiện kinh tế, tin vào yếu tố tâm linh.

Để tạo lòng tin, nhóm này dàn dựng một kịch bản công phu: yêu cầu giao dịch tại địa điểm do chúng chỉ định, bắt buộc phải làm lễ cúng trước khi mua bán. Khi giao dịch, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa người mua.

Tang vật thu giữ.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất giao dịch, “thiên thạch” giả được niêm phong trong két sắt và người mua bị cấm tự ý mở. Nếu muốn kiểm tra, phải mời chính các đối tượng đến “làm lễ”. Lợi dụng yếu tố mê tín, nhóm này liên tục trì hoãn khi bị yêu cầu mở niêm phong.

Với thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, các đối tượng đã lừa đảo gia đình bà T., chiếm đoạt tổng số tiền 11 tỷ đồng. Đến tháng 3/2026, nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.